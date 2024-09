La fuerte advertencia del DT de Brasil a sus jugadores tras la derrota ante Paraguay: “Tenemos que darnos cuenta de que…”

La Selección de Brasil volvió a decepcionar este martes por la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas. En condición de visitante, cayó 1-0 ante Paraguay, una de las últimas clasificadas en la tabla de posiciones. Fue tal el bajo rendimiento de la Verdeamarela, cinco veces campeona del mundo y con uno de los planteles más completos del planeta, que desde las tribunas el público local llegó a cantarle provocativamente "¡Oleee...!" en más de una ocasión.

Uno de los principales focos de las críticas tanto de la prensa como de la hinchada fue Dorival Júnior, quien además perdió el invicto (acumulaba 4 triunfos y 5 empates en 9 encuentros disputados al mando del seleccionado). El DT, quien el último día había sido noticia por vaticinar que la Canarinha sería finalista en el Mundial 2026, fue muy crítico en conferencia de prensa respecto de lo que hizo su equipo durante el partido.

Dorival Jr., disconforme durante el partido. (Foto: EFE)

En primera instancia, destacó cómo el gol Diego Gómez para los Guaraníes antes de los 20 minutos condicionó el resto del enfrentamiento: "Esto no se debe al momento ni a la situación, sino a la inestabilidad natural del encuentro. Luchas por dar lo mejor de ti y eso no siempre sucede. Podía sentirlo. Durante la primera etapa perdimos muchas cosas, yo soy responsable de eso", reconoció.

A continuación, le dedicó unas palabras a sus dirigidos: "No quiero castigar a ningún jugador, pero tenemos que trabajar y darnos cuenta de que necesitamos más para alcanzar el nivel que todos queremos. Buscaremos de todos modos. No es simple, no es fácil, es una tarea difícil, pero tenemos que trabajar para llegar allí", advirtió.

A su vez, se refirió al proceso de renovación de plantel en el que se encuentra Brasil: "Los cambios que introdujimos son más que necesarios. No contamos con Rafinha en el primer partido, también perdimos a Savinho y a Pedro. Algunos jugadores se han quedado, otros están llegando a este punto. Todos tenemos que asumir cierta responsabilidad y encontrar maneras en los momentos cruciales del juego", señaló al respecto Dorival.