Arturo Vidal liquidó a Gareca tras la histórica caída de Chile ante Bolivia: “¿Cómo no va a…?”

La Selección de Chile está atravesando un momento complicadísimo. Afuera de los últimos dos Mundiales, eliminada en fase de grupos de la Copa América sin convertir goles y fuera de la zona de clasificación para el Mundial 2026, sumó este martes una de las peores caídas en su historia. Como local, perdió 2-1 ante Bolivia, que no ganaba un partido de visitante en Eliminatorias desde 1993, y se hundió más en la tabla de posiciones, quedando en la novena colocación con 5 puntos, a 4 del puesto de repechaje.

Ricardo Gareca fue muy duramente criticado por esta insólita derrota, a la cual la prensa local calificó de vergonzosa. A esta ola de descalificaciones se suma una de las mayores leyendas históricas de La Roja, Arturo Vidal. El volante de Colo Colo ya se había expresado en contra del DT luego de perder ante Argentina y, tras este nuevo traspié, volvió a la carga.

Mirá lo que dijo Vidal sobre Gareca

"Sin palabras... Me duele mucho, es un sin sentido perder así, estar así como estamos, teniendo jugadores. Pero no sé, me cuesta mucho. No entiendo la toma decisiones, se respeta porque es el entrenador, pero no entiendo el planteamiento, no entiendo a qué jugamos”, se lamentó The King mientras filmaba su reacción en vivo durante el encuentro para su canal de streaming.

"La culpa es de la prensa, han echado a tantos entrenadores sin sentido, han cortado procesos, que podrían haber sido buenos", agregó a continuación. "Gareca se metió en un camino muy difícil, yo nunca lo hubiese cambiado a (Eduardo) Berizzo. Como Berizzo no pescaba a la prensa, no los dejaba entrar, no sabían el equipo que iba a jugar, se le fue toda la prensa encima", apuntó, criticando a la Federación de Fútbol de Chile.

Mirá lo que dijo Vidal sobre Medel

Por último, también le recriminó al Tigre la elección de futbolistas para afrontar la doble fecha de Eliminatorias: "¿Cómo no va a estar Gary Medel en la Selección si juega en Boca? Es un weón que te va a ordenar a todos los cabros. Los muchachos necesitan apoyo y consejos después de la derrota con Argentina. Fue fuerte, no cualquiera se levanta", sentenció Vidal.