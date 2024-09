Uno por uno, los refuerzos de Godoy Cruz en un mercado de pases para el olvido

Este mercado de pases parecía ser distinto para Godoy Cruz. Daniel Oldrá marcó la cancha en más de una oportunidad, confirmando que necesitaba jugadores para tapar las salidas de varios referentes de ese equipo que peleó por la Copa de la Liga Profesional anterior. A eso hay que sumarle que el vicepresidente José Mansur también agregó que la obra del Feliciano Gambarte no tenía que incidir en los refuerzos, sino que eran caminos separados.

Lo cierto es que el tiempo para fichar expiró y el Tomba volvió a dejar pasar una oportunidad de incorporar jugadores que puedan darle un salto de calidad. Todas las llegadas de esta ventana de invierno son apuestas, lo que no quita que con tiempo y confianza puedan explotar, pero no están para llegar y ponerse la camiseta titular del equipo. De hecho, ninguna de las seis caras nuevas se ha ganado un lugar dentro del once del Gato.

Gastón Moreyra es el que más acción ha tenido. El delantero o volante ofensivo que llegó de Ferro contabiliza el 32% de los minutos jugados totales por el equipo. No fue nunca desde el vamos y lo máximo que disputó fueron 45 minutos (contra Central Córdoba y ante Racing Club), sin goles ni asistencias.

Godoy Cruz y un once de viejos conocidos.

Facundo Ardiles es el que sigue en la nómina. El lateral derecho, refuerzo que llegó desde Deportivo Madryn, suma solo una hora de juego en los 8 partidos posibles (el 8% del tiempo total). Lo máximo que ha estado en cancha es un cuarto de hora, y si a Lucas Arce no le ocurre nada extraño, hoy no parece ser una opción potable que pelee el puesto con una sola competencia.

Los casos de Gonzalo Torres y Juan Pérez son peores aún en cuanto a las cifras. Si bien es cierto que llegaron luego en el tiempo, ni el ex Lanús ni el colombiano se han ganado un puesto ni siquiera como recambio. Torres entró solo 9 minutos contra el Granate, mientras que el colombiano todavía no debuta (se lesionó y recién esta semana se puso a disposición del entrenador).

Las últimas dos llegadas parecen ser apuestas a futuro: el volante ofensivo Tomás Martínez (de Dock Sud) y el delantero Aléxis González (reserva de River Plate) deberán aclimatarse a las exigencias de un plantel de Primera División y demostrar que están en condiciones para ser opción.

Nombre por nombre, reemplazar con estos jugadores las salidas de pesos pesados como Tomás Conechny, Hernán López Muñoz. Tomás Badaloni, Thomas Galdames, Tadeo Allende, Valentín Burgoa o Juan Andrada no parecen ser, al menos hoy, soluciones inmediatas para Oldrá. Un mercado de pases repleto de incorporaciones y no de refuerzos.