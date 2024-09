Lolo Miranda reveló el drama que vivió mientras estaba en Racing: “Fue un año durísimo, la pasé muy mal”

Un año en la corta vida profesional de un futbolista es crucial para su desarrollo y cada atleta que debe transitarlo recuperándose de una lesión padece mucho, no solo la inactividad sino la dificultad para recuperar el nivel futbolístico perdido, más allá de ponerse bien desde lo físico. Leonel Miranda puede dar cuenta de ello.

El futbolista ex Racing y con presente en Tigre sufrió mucho a nivel psicológico la recuperación de la lesión ligamentaria (rotura de cruzados de la pierna izquierda) ocurrida a fines de 2022. En una entrevista con DSports Radio confesó cómo transitó aquellos días y dejó una serie de crudas confesiones de su padecimiento.

Lolo Miranda ahora es jugador de Tigre. (Foto: @lolomirandaok_17)

"Es una lesión que te quita un año de carrera. Es muy difícil manejarlo con la cabeza. No estuve bien, tuve tratamiento psiquiátrico. En Racing siempre me brindaron una mano", confesó el jugador que pudo volver a jugar el 26 de agosto del año pasado justamente ante Tigre en el José Dellagiovanna.

"Sentí que era muy difícil. Llega un momento que no querés estar con nadie. Pensás muchas cosas. La cabeza te juega muy en contra, son cinco segundos que si decidís mal te cambia la vida. Fue un año durísimo, la pasé muy mal. Me apoyé en la mamá de mi hijo y en mi hijo, eso me hizo salir adelante", reconoció Lolo Miranda.

Por último, dejó un consejo para todas aquellas personas que puedan transitar el mismo proceso. "Le diría que busque apoyo. Que trate de rodearse de gente positiva, que vea el futuro de una vida mejor. Que busque especialistas porque son meses duros. Hoy salí adelante y estoy seguro de que nunca volvería a estar en esa situación", expresó el exjugador de Racing.