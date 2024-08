Delfina Thomé: el karma de Países Bajos, su deuda en Las Leonas y su futuro europeo

"Tengo un cumpleaños, pero si venís antes te espero y hablamos". Delfi Thomé devuelve el WhatsApp de inmediato y, fiel a la costumbre, el visto no es un estilo de vida para ella. Nos recibe en su casa, esa que extraña cada vez que se va con destino a algún lugar del mapamundi, entre gatos curiosos y la tranquilidad de sentirse local. Otra vez, después de tanto.

- ¿Cómo viviste el partido contra Países Bajos?

- Ufff, con unos nervios terribles. Fui parte del proceso y se muy bien todo lo que trabajó este equipo para estar en la pelea. Cada movimiento, cada detalle, cada rival. Lamentablemente no pudo ser, otra vez contra ellas, como nos pasó en la final del Mundial de España 2019 y también en Tokio, aunque esta vez fue en semis, el dolor es el mismo.

- ¿Qué tienen que son tan imbatibles?

- Y...por algo están donde están: hace 20 años que no pierden por Juegos Olímpicos, llevan 36 partidos invictas, son las campeonas del mundo y vigente oro olímpico. Claro que algo tienen. Nosotros estamos ahí, somo dos del mundo, lo cuál es un mérito enorme, aunque nos falta ese pasito por dar todavía.

- ¿Hablaste con las chicas durante el torneo?

- Obvio, es más, mientras están jugando les mando mensajes (risas). Les pongo: "Que jugada que hiciste", claro que ellas están en medio de los partidos y apenas terminan siempre estamos en contacto. Compartimos el día a día desde hace mucho tiempo y forjamos una linda amistad entre todas.

- ¿Nombre del grupo de WahtsApp?

- Leonas sin la gorra (más risas).

- Se viene un nuevo desafío para vos: ¿Cómo lo preparás?

- Con muchas ganas de irme a vivir una nueva experiencia. Poder jugar en el hockey europeo, en una liga como la alemana, sin dudas que para mí es un desafío muy lindo. Pude estar después de mucho tiempo en Mendoza, vestir otra vez los colores de Liceo, mi gran amor, y ahora ya esto enfocada en lo que viene.

Mediante un comunicado oficial, el cuadro teutón al que se sumará le dio la recibida a Delfi: "Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Flottbek a la delantera Delfina Thomé, quien ya jugó algunos partidos internacionales con la Selección argentina y fortalecerá nuestro ataque. Delfina pasó del Club de Rugby Liceo argentino a Flottbek".

Thomé ganó Odesur, Pro League, Panamericanos y fue segunda en el Mundial. Top.

Claro que Las Leonas siempre salen a flote a lo largo de la charla, y Delfi, a diferencia de lo que hace en cancha, no gambetea la pregunta:

- Jugaste un Mundial, ¿te quedó la espina de los Juegos Olímpicos?

- Claro que una quiere estar siempre. Me tocó quedar afuera de Tokio en la última lista y ahora me pasó igual en París. Estás en todo el proceso y te ves tan cerca, a un pasito, que querés ser parte desde adentro. Lamentablemente no pudo ser y traté de apoyar desde mi lugar, como hice siempre.

Lo que viene para Delfi será su despedida con Liceo (este sábado) para luego embarcarse en su próximo desafío. Alemania la espera, y claro, la ilusión renovada de seguir siendo parte de Las Leonas, un lugar al que llegó tras años de pelearla y al que vuelve a apuntar, una vez más.