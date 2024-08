La respuesta de Daniel Vila a las críticas por haber contratado a Sebastián Villa para Independiente Rivadavia: “Si él fuera plomero…”

El regreso de Sebastián Villa al fútbol argentino generó controversia. Luego de marcharse de Boca y ser condenado por violencia de género contra su ex pareja, Independiente Rivadavia apostó por él y la decisión tomada por Daniel Vila hizo mucho ruido. Hoy, con varios partidos jugados, la polémica sigue y el presidente del club mendocino fue nuevamente consultado al respecto.

Ocurrió en una entrevista realizada por el medio partidario "Boca de Selección", donde el titular leproso defendió su arribo y explicó las razones de su postura: "Es un trabajador. Tiene que vivir, tiene que mantener una familia, tiene que trabajar. Si fuera un plomero, ¿qué me diría usted? ¿Que no trabaje como plomero?".

El arribó de VIlla a la Lepra sigue generando polémica.

"El límite es que está cumpliendo su sentencia como corresponde y punto. Ese es el límite. Cometió un error, fue a la Justicia, se lo castigó y está cumpliendo el castigo. Entonces, si no tiene prisión perpetua, tiene que trabajar, y trabaja de lo que sabe hacer y él sabe jugar al fútbol. Como digo siempre, una segunda oportunidad para reinsertarse en la vida, porque de última, de última, el castigo tiende a eso, a la reinsertación social y a nadie se le puede negar el derecho a trabajar", agregó Vila.

Su respuesta, sin embargo, no convenció al entrevistador, quien fue por más: "Pero Daniel, no tiene una, tiene una sentencia y tiene una causa abierta, compleja también", a lo que Vila respondió: "Si no damos vuelta a todos los principios del derecho y de la vida, yo creo en las condenas de la Justicia, no en las condenas de la sociedad. Como digo, cualquiera se puede equivocar. Y no estamos hablando de un homicidio, estamos hablando de una agresión verbal y estamos hablando de agresiones libres".

"Entonces, no es un homicidio, no es un parricidio. Está bien, es un delito y tiene que cumplir la pena, por supuesto. Pero de ahí en más, yo creo que queda libertad para poder trabajar y para poder reinsertarse socialmente", completó y reveló cómo lo recibió la gente de Independiente: "Muy bien, muy bien. Muy contento de tenerlo en el club. En algún momento desde algún sector del feminismo trató de armar algo, la verdad que no tuvo éxito. No tuvo éxito porque es un futbolista que está haciendo su trabajo".