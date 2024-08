Maca Rodríguez, mano a mano: Las Leonas, Peillat y su vida dentro del hockey

"Llamáme entre las 18 y las 19 que salgo del trabajo y charlamos mientras voy al club". Maca Rodríguez responde el llamado de MDZ desde Buenos Aires, su segundo lugar en el mundo. La jugadora mendocina sentó raíces en la gran capital y ahí disfruta de sus días con un popurri de todo: Las Leonas, familia, trabajo, y claro, hockey sobre césped. Palabra autorizada, la ex capitana de Las Leonas dejó en pausa su rutina sin respiro para dar su mirada sobre temas varios.

-¿Cómo pasaste el partido de Argentina con Alemania?

-Con nervios, muchos nervios. Fue un partidazo pero me es imposible poder disfrutarlo. Me pone realmente feliz por las chicas, por lo que están haciendo y por lo que lograron, dejando a nuestro país una vez más en una semifinal de unos Juegos Olímpicos, que no es poca cosa. Asique súper feliz por ellas.

-Se viene Países Bajos...

-Si, durísimo. Son las campeonas olímpicas, las campeonas del mundo y las número uno del ranking pero los que pudimos estar en el deporte de elite sabemos muy bien que para ser campeones tenes que ganarle a todos, no importa el nombre. Por eso, que venga nomás Países Bajos.

-¿Pensábas que luego de la generación que ustedes gestaron el éxito iba a seguir?

-La verdad que es algo gratificante saber que Las Leonas siguen siendo tan competitivas. Me toca compartir cancha con mucha de estas chicas cada fin de semana, a muchas las he visto crecer como jugadoras y a otras también como personas. Por eso es algo gratificante saber que nuestro país está siempre dando pelea. Claro que me gustaría que algunas cosas también cambien en mi deporte.

-¿Cómo qué?

-Me gustaría que sea profesional. Todas entrenamos y vivimos como tal pero todavía no logra llegar a ese nivel. Por eso muchas chicas buscan irse a competir afuera. Hoy levantas una piedra y sacas una jugadora de hockey sobre césped pero tenemos que seguir mejorando en un montón de cosas para continuar con el crecimiento. Maca Rodríguez y Las Leonas, un amor interminable.

-Sos campeona del mundo y medalla olímpica: ¿qué preferís?

-Tuve la suerte de jugar en ambos torneos, sin dudas, los más lindos que puede tener un atleta. Si me das a elegir, unos Juegos Olímpicos no se compara con nada. Para mí, es lo máximo a lo que puede aspirar un deportista y me reconforta haber sido parte de ese certamen, y además, medalla.

-¿Viste lo de Gonzalo Peillat?

-Si, claro. La verdad es que soy muy respetuosa y no me meto en temas de los que no soy parte. Eso fue algo de los caballeros y tuvieron que solucionarlo en su momento, algo que no pasó. Claro que me duele ver a un deportista de su nivel jugando para otro país, en este caso Alemania, pero es su decisión y hay que respetarla. Antes de hablar, hay que estar en los zapatos de las personas que tienen que tomar esas decisiones.

-¿El retiro parece que se hace desear?

- (Risas). Por suerte estoy muy bien. Sigo entrenando, compitiendo, tengo el tiempo para mi hijo, mi familia, el trabajo, el deporte. Mientras eso siga en armonía, seguiremos. Llevo una vida con estos hábitos, esta forma, y la verdad que estoy muy bien así. Asique, por ahora, hay Maca dentro de la cancha.