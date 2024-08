Nueva polémica en el boxeo femenino de los JJOO tras el triunfo de la taiwanesa Lin Yu-ting

La boxeadora taiwanesa Lin Yu-ting, otra de las mujeres boxeadoras bajo la polémica de género junto a la argelina Imane Khelif, avanzó este domingo a semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024 de la categoría de -57 kilos al vencer a la búlgara Svetelana Kamenova Staneva por los puntos.

Lin Yu-ting, tercera del mundo y de 28 años, se impuso a la búlgara por decisión unánime (5-0) de los jueces. La europea, al perder, cruzó sus dedos en una provocativa alusión a los cromosomas XX.

En 2023, la luchadora taiwanesa se quedó sin medalla de bronce en los Mundiales por no haber superado unos test que la Federación Internacional de Boxeo (FIB) no llegó a precisar. Solo aclaró que no se trataban de pruebas de testosterona.

Ante tanta polémica, el presidente del COI, Thomas Bach, salió este mismo sábado en defensa de la taiwanesa y de Khelif.

"Son dos boxeadoras que nacieron mujeres, que crecieron como mujeres, que tienen pasaporte de mujeres y que han competido muchos años como mujeres", dijo el responsable del movimiento olímpico, denunciando "una guerra cultural" de los que quieren apropiarse "de la definición de lo que es una mujer".

Fuente: EFE