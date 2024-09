Qué dijo Gustavo Quinteros, DT de Vélez, sobre el interés que tuvo Boca por Aquino: "Ojalá que..."

Vélez es el puntero del campeonato y se lo ha ganado a fuerza de un gran juego que se erige en torno a las disposiciones tácticas del entrenador Gustavo Quinteros y al talento de Claudio Aquino, el enlace del equipo, que se ha convertido en pieza trascendental en este buen presente del Fortín.

Tal es así, que el exfutbolista de Independiente se ganó el interés de Juan Román Riquelme al punto de sonar como uno de los refuerzos de Boca en este mercado de pases. La negociación no prosperó y hasta el propio presidente de Vélez, Fabián Berlanga, la rechazó. "Hoy estuve con Claudio. Él reconoce los llamados de Boca porque es muy frontal. Pero me aseguró que no va a ejecutar la cláusula de rescisión porque está muy bien acá y no tiene pensado irse", exclamó.

Sin embargo, de la preocupación por una posible salida ahora Aquino causa preocupación en Vélez porque no pudo terminar el partido ante Independiente Rivadavia, en la goleada por 4 a 0. A los 32 minutos sufrió una infracción de Mauricio Asenjo y debió ser reemplazado por Michael Santos.

Claudio Aquino es de las figuras de Vélez. (Foto: @claudioaquino22)

En conferencia de prensa, el DT Quinteros se refirió a su volante: "No tenemos el informe, pero no es nada grave se supone. Tiene molestia al caminar y se le harán estudios. Fue un golpe donde alguna vez tuvo una lesión. Espero no sea nada".

Sin embargo, no fue la única definición al respecto, sino que también Quinteros habló del interés que tuvo Boca por Aquino, que hasta el momento no se concretó. "Cuando vos tenés un buen jugador como Aquino, que juega en una posición muy visible, que es muy importante lo que hace para el equipo, nos da el último pase, asiste y tiene pelota parada... Entonces cuando el jugador está en un buen momento y hace goles, seguramente va a tener ofertas de muchos clubes o van a ver clubes interesados en él", reconoció.

En ese sentido, agregó: "Nosotros estamos muy metidos y comprometidos pensando en Vélez para jugar todos los partidos que tengamos y meter a Vélez en las copas. Después, lo que suceda con cada uno de los jugadores y sus intereses no sé... Ojalá que no se vaya ningún jugador y podamos tener este plantel hasta fin de año".