La frase de Muniain tras dejar Argentina que ilusiona a los hinchas de San Lorenzo: "Me encantan los retos, vamos a..."

El español Iker Muniain cerró su participación en el club de toda su vida el Athletic de Bilbao y se terminó convirtiendo en la novela actual del mercado de pases, tras su interés por jugar en River Plate. La negativa del Millonario a sumarlo le abrió las puertas a otros grandes que lo sondearon para tentarlo.

Uno de esos son Independientes y San Lorenzo. El Ciclón parece ser el más interesado, pero en el transcurso de este viernes cayó a las oficinas del club una nueva inhibición que complicaría las negociaciones. Muniain, maximizando los rumores, viajó a Buenos Aires para disfrutar de unas vacaciones en familia en medio del rumor por su llegada al fútbol argentino. En la tarde de este viernes arribó el aeropuerto de Ezeiza para regresar a España y brindó declaraciones a los medios que lo esperaban.

Sobre qué rescató de su viaje a Argentina, expresó: "Bien, muy feliz. No había estado nunca aquí me voy muy contento, agradecido por todo el cariño que me ha dado la gente y el respeto que me han transmitido. Me voy encantado de conocer Buenos Aires.

Sobre su futuro y la posibilidad de regresar, señaló: "Vamos a ver lo que pasa. Ahora vuelvo a Bilbao unos días. Vamos a analizar todo y a ver lo que pasa en estos días. Luego, respondió específicamente sobre si negoció con San Lorenzo. "No es momento de profundizar en eso. Lo que ha pasado, ha pasado. Ahora vamos a analizar unos días con toda la familia y a ver qué sucede", agregó.

Sobre el fútbol argentino, dejó también su opinión: "Me encanta, siempre lo he dicho. Me encanta la pasión de los argentinos por el fútbol. He podido comprobarlo en primera persona que era algo que tenía muchas ganas de poder hacer estos días. Fue un viaje rápido pero tuve la suerte de hacer ver la pasión con la que viven. Gente de diferentes hinchas se me han acercado y me han dado su cariño eso es muy bonito".

Finalmente, Muniain contestó qué es lo que lo seduce para jugar en Argentina. "La pasión de los hinchas. Yo amo al fútbol y me encantan los retos, vamos a ver lo que sucede. También me llevé una buena visión de la ciudad, no había tenido la posibilidad de conocerla. La pasé muy bien, comí muy bien, disfrutamos, caminamos, todo estupendo".