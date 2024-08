Guardiola comunicó una llamativa decisión tras la ida de Julián Álvarez del Manchester City: "Quizá sea un error"

Manchester City arrancó la temporada 2024/25 de la mejor manera posible, con la obtención de la Community Shield frente al United, su clásico rival, y dos triunfos en las primeras dos fechas de la Premier League. Ya habiendo dado el primer envión y conociendo lo rivales a los que se enfrentará en la renovada Champions League, puede decirse que ya puede encarar todo lo que queda de la campaña que acaba de empezar sin mayores preocupaciones en cuanto a lo organizativo.

La única cuestión que quedó flotando en el aire es lo que sucederá con el ataque tras la salida de Julián Álvarez con destino al Atlético de Madrid. Sin la Araña, el único centrodelantero que quedó en el plantel es Erling Haaland. Si bien sus números son impactantes y su titularidad es indiscutible (ya convirtió cuatro goles en los primeros dos partidos), quedó sin ningún reemplazante natural en su puesto.

Haaland es el único centrodelantero que quedó en el City. (Foto: @ManCity)

A este tema se refirió Josep Guardiola este viernes en conferencia de prensa. Con el inminente cierre del mercado de pases este mismo día, le consultaron si pensaba contratar a algún otro futbolista en la posición para que sirva de alternativa del noruego, a lo que el entrenador respondió negativamente. "Quizás sea un error, no lo sé, pero a mí me gusta trabajar con un plantel no muy, muy, muy largo", se explicó.

Entonces, no habrá ningún reemplazo de Julián Álvarez en el plantel. Quizás recordando los motivos por los que el argentino decidió dejar el club, el Pep dio una segunda razón que lo llevó a tomar esta llamativa decisión: “No me gusta dejar a muchos jugadores sin jugar durante mucho, mucho tiempo”, aseguró.

De este modo, Haaland no tendrá ninguna competencia en el puesto, pero el City queda expuesto a que cualquier sanción o lesión que pueda sufrir el Androide lo deje sin ningún centrodelantero de experiencia, debiendo utilizar a otros futbolistas que no tengan las características necesarias para jugar de 9. ¿Le saldrá bien la apuesta a Guardiola, o deberá replantearse su determinación de cara a enero, cuando vuelva a abrirse el mercado de pases?