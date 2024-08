El grave déficit que desnudó la eliminación de Godoy Cruz en Copa Argentina

La derrota, con goleada incluida, que sufrió Godoy Cruz caló hondo dentro del plantel. Un Independiente de Avellaneda medio pelo, muy lejos de lo que indica su historia, le ganó bien 3 a 0 y lo tachó de la Copa Argentina, uno de los dos objetivos que le quedaban al equipo por delante en la temporada. Decretado el adiós, quedó en evidencia un déficit que paga el Gato Oldrá y su equipo: la falta de recambio.

Las opciones que tiene el entrenador son para un solo torneo, y hasta ahí. Pensar que este plantel (con López Muñoz, Tomás Conechny y Tomás Badaloni) se armó para competir en tres frentes: Copa Libertadores, torneo local y Copa Argentina. Eliminado de la competencia internacional, se dio vía libre a las partidas de López Muñoz y Conechny, anchos de espada y de basto.

Independiente le ganó con poco.

Oldrá reacomodó las piezas con lo que tenía a disposición porque claramente los refuerzos que llegaron para la segunda parte del torneo están todavía en veremos: ni Ardiles, ni Moreyra, mucho menos Torres, Pérez ni Martínez están hoy a la altura de ponerse una de las once camisetas titulares. Por eso, el entrenador volvió a reinventar su equipo, una vez más, pero la doble competencia termina desnudando que no hay plantel para dos frentes.

Sacando a Ramírez (de aceptable partido más allá de los tres goles en contra), Ardiles es el suplente de Arce, Salvareschi de Barrios, Butti de Rasmussen y Pereyra de Luciano. Opciones B que no están a la altura. Leyes no tiene un volante central natural para reemplazarlo tras la salida de Andrada y Ábrego, con jerarquía comprobada, todavía debe recuperar el ritmo que tiene el fútbol argentino. Al triente de ataque tampoco se le caen del placard las opciones: Pino, Moreyra y Cingolani no aprovechan los pocos minutos que tienen y siguen dejando pasar el tren de las oportunidades.

Oldrá intentó rotar pensando en los tres partidos en ocho días pero quedó claro que con lo que tiene no puede apostar a dos competencias. Ahora será turno de centrar las fuerzas en la Liga Profesional y seguir ganando terreno como lo viene haciendo en las últimas cuatro fechas. La Copa Argentina deberá seguir esperando.