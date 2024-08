La fuerte advertencia de Djokovic con mención especial a Alcaraz: "Despiertan una especie de bestia en mí"

Este lunes iniciaron los partidos del cuadro final del US Open, el último Grand Slam del año que encuentra a Novak Djokovic, a sus 37 años, todavía como uno de los principales candidatos al título (sería su 25 Majors) contra rivales significativamente menores a él como Jannik Sinner, de 23, o Carlos Alcaraz, de 21.

El animal competitivo quiere hacerlo otra vez y no teme a la diferencia de edad. Por el contrario, según él, lo potencia. En los últimos Grand Slam, en Australia cayó ante el italiano en semifinales y en Wimbledon perdió la final ante el español. Ahora va en busca de la revancha.

Djokovic venció a Alcaraz en la final de los Juegos Olímpicos. (Foto: @DjokerNole)

En la previa a su debut ante el rumano Radu Albot (veterano como él de 34 años), Djokovic dio una conferencia de prensa en la que se refirió justamente a su competencia con los jóvenes rivales de la competencia y reconoció que enfrentarlos le da un plus. "Los jugadores jóvenes están hambrientos y decididos a mostrar su mejor tenis contra mí y eso me da un extra de motivación, despierta una especie de bestia en mí", aseguró.

Inmediatamente después, mencionó al español para argumentar su frase, elogio mediante. "Por ejemplo, me dolió muchísimo perder la final de Wimbledon 2023 ante Alcaraz. Considero al español el tenista más completo que he visto en mucho tiempo. Esa derrota me enfadó tanto que encontré la energía necesaria para ganar luego en Cincinnati y el US Open. Tener este tipo de rivales son una gran oportunidad para seguir reinventándome y esforzándome cada día", sentenció.

Alcaraz ahora lo venció en Wimbledon y eso le dio la fuerza necesaria para tomarse revancha en la final de los Juegos Olímpicos de París, donde ganó la medalla de oro. ¿Continuará sacando beneficio a esa derrota?