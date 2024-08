Con Sinner apuntado y un Schwartzman que se despide, empieza el US Open

El lunes 26 de agosto comienza en Nueva York el cuadro principal del US Open, el último Grand Slam del año y el espectáculo que nadie en el mundo del tenis se quiere perder. Ya empezaron, de hecho, los eventos de entretenimiento con figuras como Juan Martín del Potro y Gabriela Sabatini durante la semana previa y con exhibiciones tan divertidas como rentables… Pero desde el lunes se terminan las sonrisas y se abre la competencia. El más alucinante de los cuatro grandes tendrá un abanico de candidatos, el regreso de Diego Schwartzman después de doce meses a un Grand Slam y una hipotética final que ya es todo un clásico: Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz.

Ya se realizó el sorteo y el que más sonrío fue el español Carlos Alcaraz (3º). El campeón del US Open 2022 tendrá, a priori, el cuadro menos complejo de entre los candidatos (hasta meterse entre los cuatro mejores). Enfrentaría en unas hipotéticas semifinales al número 1 del mundo Jannik Sinner, eje de una gran polémica en los últimos días luego de conocerse que dio positivo en dos controles antidoping, y en la final, a Novak Djokovic (2º). El serbio se impone 4-3 en el historial luego de la inolvidable final de los juegos Olímpicos de París 2024. Sinner, por su parte, podría cruzarse antes de las semifinales con campeones de Grand Slam como Stan Wawrinka o Daniil Medvédev. Y Djokovic, en la cuarta ronda, con Ben Shelton, con quien tuvo un tenso duelo en las semifinales de la edición pasada.

El 3º del mundo va por su segunda corona en Flushing Meadows. (Foto: archivo)

Los flashes apuntan a los tres mejores del ranking, es cierto, pero el público local anhela desesperadamente que un estadounidense se consagre campeón en el Arthur Ashe después 21 años. El último fue Andy Roddick en 2003. ¿Hay posibilidades? Si bien ninguno asoma como gran candidato, son cinco los norteamericanos que están entre los 20 mejores e intentarán dar el golpe: Taylor Fritz (12º), Ben Shelton (13º), Tommy Paul (14º), Sebastian Korda (16º) y Frances Tiafoe (20º). Solo Shelton en 2023 y Tiafoe en 2022 han logrado llegar hasta semifinales. Korda fue campeón en el ATP 500 de Washington algunas semanas atrás, hizo semifinales en el Masters 1000 de Montreal y demostró que el cemento de su país no le sienta nada mal. ¿Estará el hijo de Petr en condiciones de dar un batacazo?

Del doping de Sinner a la racha de Djokovic

No parece arriesgado proyectar que el campeón del US Open 2024 no saldrá de los tres mejores tenistas del momento… Djokovic, Alcaraz y Sinner. Habrá que considerar a Alexander Zverev, Holger Rune, Andrey Rublev, sí, pero difícilmente no alce el trofeo uno de los que ya tiene experiencia en ello. Lo cierto es que cada uno se juega mucho y no podrá evitar pensar en su respectiva circunstancia. Jannik Sinner fue el mejor tenista de la primera parte del año, invicto durante 16 partidos, campeón del Australian Open, número 1 y es claramente un candidato en Flashing Meadows. Pero en los últimos días su imagen de “niño bueno” se vio trastocada, luego de que diera positivo en dos controles antidoping y no recibiera ninguna suspensión. Las críticas lo atacaron enseguida y habrá que ver cómo lidia con ello un tenista que no acostumbra a recibirlas. Fue campeón del Masters 1000 de Cincinnati sin brillar y eso debería asustar a sus competidores. Tenis le sobra, físico le alcanza (se recuperó hace poco de una lesión)... y su mayor desafío será mental.

Djokovic y del Potro se divirtieron en la antesala del US Open 2024. (Foto: archivo)

En caso de que Sinner se lleve el título, la estadística dirá que en 2024 el italiano fue campeón de dos Grand Slam y Alcaraz, de los otros dos. Mucho más que un dato. Sería algo muy simbólico y quedaría en evidencia que la (ya no) nueva generación llegó para arrasar con todo. El 2024 quedaría, además, como el primer año desde 2003 que termina sin un título de Roger Federer, Rafael Nadal o Novak Djokovic. Historia pura. Claro que, si Alcaraz fuera campeón, sucedería lo mismo. Pero denotaría más un dominio unipersonal que generacional. El murciano va por su quinto título grande y el tercero de la temporada. Para dimensionar: solo Rod Laver, Jimmy Connors, Mats Wilander, Federer, Nadal y Djokovic ganaron tres en el mismo año. Alcaraz viene de una dura derrota en la primera ronda de Cincinnati ante Gael Monfils con rotura de raqueta incluida, pero ya sabe lo que es ganar en New York y ha demostrado que su mejor nivel sale a la luz en los momentos importantes.

Hasta hace no mucho, Djokovic parecía tener bastante que perder en este US Open. Pero el oro en París, claramente, calmó las aguas. Fue su primer título de la temporada y uno de los más importantes de su vida. Desde entonces, descansó. Pero el animal competitivo que es no irá a Nueva York a pasear y sabe que tiene mucho en juego. Djokovic deberá ser campeón si no quiere terminar sin títulos de Grand Slam en una temporada por segunda vez en 14 años (la otra fue en 2017, año en que se operó el codo). Su racha desde 2011 es impresionante. El serbio defiende 2000 puntos por el trofeo del 2023, ergo también será vital para cuidar su lugar en el ranking. No juega desde París y eso fue en polvo de ladrillo, por lo que el US Open será su regreso al cemento después de cinco meses. Buscará demostrar que lo de los Juegos Olímpicos fue un punto de despegue y no un paréntesis… en una de las peores temporadas de su carrera.

Hard to stay focused when Carlos Alcaraz is practicing behind you, eh @JasminePaolini? uD83DuDE02 pic.twitter.com/mOtTwI2lAq — US Open Tennis (@usopen) August 23, 2024

Schwartzman sonríe y hay 12 argentinos

Para Diego Schwartzman se terminó un período de agonía. Los malos resultados lo habían alejado de un cuadro principal de Grand Slam durante un año, pero consiguió su clasificación al US Open 2024 luego de tres victorias sin ceder sets. El Peque ya anunció que se retirará tras esta temporada y en New York será su despedida en un torneo de tal calibre. El 246º del mundo regresará a donde guarda buenos recuerdos: llegó a los cuartos de final en 2017 y 2019. Schwartzman se suma a Solana Sierra, que remontó un increíble partido en la qualy y clasificó al primer Grand Slam de su carrera, y otros 10 argentinos. Estarán Sebastián Báez (21°), Francisco Cerúndolo (29°), Tomás Etcheverry (34º), Mariano Navone (37°), Facundo Díaz Acosta (62°), Federico Coria (78°) Camilo Ugo Carabelli (93°) y Francisco Comesaña (108º). Y entre las mujeres, Nadia Podoroska (67º) y Lourdes Carlé (86º).