La lapidaria sentencia de Benzema sobre Gallardo tras su paso como DT en Arabia Saudita: “Hubo muchos…”

El paso de Marcelo Gallardo por el fútbol saudí no fue el deseado y, mientras el mundo River celebra su regreso, en Arabia no olvidan su etapa en Al Ittihad y Karim Benzema, la principal estrella del equipo, criticó la gestión del entrenador durante su breve estadía en el club de Yeda.

"No me gusta hablar de la temporada pasada, pero es cierto que hubo muchos problemas. No estuvimos lo suficientemente centrados en el fútbol. Tenemos que pensar en estos fallos para recuperarnos, y eso es lo que hicimos en la pretemporada, con muchos cambios”, expresó el ex Real Madrid.

Benzema habló del presente de su equipo.

Luego, el delantero reconoció que aprendieron de esos errores cometidos y elogió al nuevo entrenador, Laurent Blanc: “En Europa, es una figura muy conocida, y también en Qatar. Aquí también se está conociendo su filosofía de juego. Es un estilo que empieza desde atrás y construye la acción hasta la portería contraria”.

"Es alguien con quien puedes hablar e intercambiar ideas. Para él, es igual de importante quién juega y quién no. Eso es bueno para nosotros y para mí también”, concluyó Benzema, dejando en claro las diferencias con el estilo de conducción del Muñeco, que dirigió a Al Ittihad en 33 partidos en donde logró 15 victorias y 14 derrotas, además de 4 empates.

Benzema, en tanto, llegó a Al Ittihad a mitad de 2023 y hasta el momento, con lo hecho en la temporada 2023-24, lleva un total de 13 goles y 8 asistencias en 29 partidos jugados. Con Gallardo, disputó 16 encuentro con 4 tantos y dio 4 asistencias. La mala relación entre ambos empezó con algunas actitudes del francés que no cayeron bien y todo empeoró cuando el ex Real Madrid volvió tarde a la institución para realizar la pretemporada. Si bien luego jugó, ya no había vuelta atrás.