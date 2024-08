Las bombas de Augusto Batalla que exponen a la dirigencia de San Lorenzo: "Usaron mi apellido y después..."

Luego de su paso por San Lorenzo y Granada, Augusto Batalla tuvo que volver a River. El arquero regresó con la ilusión de tener una nueva chance en Núñez pero Marcelo Gallardo no lo tendrá en cuenta y por esa razón decidió seguir su carrera deportiva en Rayo Vallecano, aunque antes de irse apuntó contra la dirigencia azulgrana.

Mirá el video

Batalla reconoció que existió la posibilidad de tener un nuevo ciclo en Boedo pero expresó que el club no hizo lo necesario para que esto se concrete: "Hace 10 días más o menos surgió lo de San Lorenzo, donde yo le abrí el teléfono, donde yo escuché la propuesta porque me interesaba realmente. Tengo hijos chicos y también la familia a veces tira un poco".

"No se dieron las cosas. Los tiempos que manejó el club, la verdad... Yo hablé con ellos hace 10 días. Ningún dirigente de San Lorenzo se comunicó con mi representante ni con River. Está claro que yo quería volver a San Lorenzo, si no en el primer llamado que no me interesaba y que me intención era otra. Tenía mis motivos para quedarme", reveló antes de viajar a España.

Pero todo no quedó ahí y Batalla disparó: "Antes de las elecciones me llamaban todo el tiempo, después de las elecciones me llamaron recién el 29 de diciembre cuando salió lo mío de Granada. A veces pareciera como que están esperando que pase algo como para llamarme... No voy a calificar a nadie".

"Sí siento que ayudó mi apellido en un momento en el que las cosas no estaban saliendo como ellos esperaban y eso a mí me duele, porque yo tenía una ilusión. Uno proyecta ciertas cosas... Sentir que usaron mi apellido en un momento que las cosas no estaban saliendo bien y después no se movieron... Era claro el panorama. Eso duele un poco", cerró.