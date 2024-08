La inquietante predicción del astrólogo de Boca para la revancha ante Cruzeiro: "Veo al equipo sufriendo y..."

El plantel de Boca Juniors ya se encuentra en Belo Horizonte para jugar la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro. La victoria 1-0 en la ida le permite correr con la ventaja de que puede pasar de fase con un empate, pero la magnitud del rival que enfrenta, la poca diferencia que hay en el resultado y el hecho de tener que definir en suelo brasileño (con todo lo que eso implica desde lo futbolístico y extra futbolístico) hacen que la serie esté más que abierta.

A sabiendas de que no se tratará de un duelo sencillo, y con la presión de que avanzar o no a la siguiente instancia puede cambiar diametralmente el modo en que el club encarará lo que queda del 2024, no es errado decir que este es el partido más importante del Xeneize en lo que va del año. La tensión y ansiedad por lo que suceda esta noche en el Estadio Mineirão se respira en el aire. En medio de todo esto, volvió a aparecer una de las figuras más pintorescas de las redes sociales para sumar más emoción a la previa del encuentro: Giorgio Armas.

Armas asegura haber predicho la lesión de Cavani. (Foto: Fotobaires)

La personalidad de internet, que en los últimos años se hizo conocido como "el astrólogo de Boca" por pronosticar los resultados del equipo, ya había hecho su predicción para el encuentro de ida: "Había dicho que iba a haber una lesión en la serie. Estaba entre Merentiel y Cavani, se iba a lesionar un delantero... Se lesionó el jugador más importante que tiene Boca, el de los goles, pero tenemos buenos reemplazos por debut astrológico como (Milton) Giménez", señaló en una entrevista concedida el último día al diario Olé.

En la misma, se refirió a lo que sucederá en Minas Gerais en la vuelta: "El partido va a ser una locura, el primer tiempo va a ser horroroso, veo que el árbitro va querer expulsar a un jugador. No hay que ser boludos, porque Cruzeiro va a tener un beneficio, no hay que ser boludos y que nos expulsen. Si nos expulsan, vamos a sufrir más de la cuenta", advirtió Armas.

En ese sentido, volvió a insistir con lo acontecido en el duelo en la Bombonera para prevenirse en el Mineirão: "Se cumplió la predicción, la lesión y la victoria de la ida. Ahora hay que cerrarse y no dejarnos expulsar un jugador. Los brasileños van a intentar descontrolarnos, hay que calmar a la gente nuestra en las tribunas, porque puede haber alguna cosa difícil. Veo a Boca sufriendo y clasificando de suerte, por obra y gracia del espíritu santo. Pero si no expulsan a ninguno en el primer tiempo", sentenció el astrólogo.

Por último, Armas hizo mención a la eventualidad de que el Xeneize juegue con la alternativa amarilla, con la que arrastra una mala racha: "Jugamos con la amarilla, no controlamos la energía de la amarilla, que es muy buena. Como que nos da tanta energía que a veces la canalizamos para mal, hacemos pelotudeces, como patadas voladoras y otras cosas. Eso preocupa un poco", concluyó.