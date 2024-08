La boxeadora italiana que abandonó ante la argelina anuncio su retiro: el fuerte motivo

Angela Carini lamentó la polémica mundial en torno a su combate en los Juegos Olímpicos con la argelina Imane Khlelif, del que se retiró tras 46 segundos al recibir un fuerte golpe, y aseguró que no lo ve como una derrota, que ni se siente una perdedora y reveló una drástica decisión.

Mirá el video

La boxeadora italiana, en diálogo con el medio italiano La Stampa, fue contundente. "Digo adiós al boxeo", expresó y luego, agregó: "Ya no tenía ganas de pelear después de menos de un minuto. Recibí un golpe en la nariz y perdí el equilibrio, no respiraba así que dije basta. Quería subir al ring. Pensé en mi padre, que es un ejemplo de vida para mí, y en los esfuerzos que hice para estar aquí. Para mí, estos eran mis Juegos Olímpicos y quería correr el último kilómetro".

"Cometí un error (al no saludar a su rival), salí del ring por ira, pero no hacia mi oponente. No hubo ninguna irregularidad. Con toda mi determinación y terquedad, no pude seguir adelante. No es justo porque me sacrifiqué por completo para estar aquí en mis primeros Juegos Olímpicos y no pude luchar. Para mí no es una derrota. Simplemente me entregué con madurez", agregó.

En la misma línea, se preguntó: "Lo siento por ella también, terminamos en un 'boom' mediático pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar?. ¿Para decir qué está bien y qué está mal? Somos atletas, no somos jueces. Si está chica está aquí debe haber una razón. Nunca he protestado. Nunca he dicho una palabra. Me adapto a las normas, no decido".

En los últimos años se han dado otros casos similares al de Khelif: el de la atleta española María José Martínez Patiño, la sudafricana Caster Semeya y la india Dutee Chand, mujeres cisgénero diagnosticadas con hiperandrogenismo, condición que las hace sobreproducir testosterona.