Del Potro, Sabatini y el US Open: un romance especial que se reaviva

Los fanáticos del tenis en Argentina sin duda esbozaron, como poco, una sonrisa al leer el tuit del periodista estadounidense Ben Rotherberg que confirmaba lo siguiente: que dos de los máximos referentes de dicho deporte en nuestro país jugarían juntos un dobles de exhibición en una cancha donde alcanzaron la gloria. Gabriela Sabatini y Juan Martín del Potro serán parte de la Fan Week, en la antesala del US Open, y se darán el lujo de enfrentar a otras dos leyendas locales en un encuentro amistoso. New York, la ciudad que los catapultó a la fama.

“Venus Williams, quien no se ha retirado oficialmente, pero no ha jugado ningún partido profesional desde marzo, jugará un partido exhibición de dobles mixtos en el US Open la próxima semana durante la clasificación. Venus formará equipo con Andy Rodick contra Gabriela Sabatini y Juan Martín del Potro”, escribió en sus redes sociales Rothenberg. La noticia completó algo que se sabía: que la Torre de Tandil y la Piba, excampeones en Flushing Meadows en 1990 y 2009, respectivamente, serían parte de la Fan Week del US Open, que se celebrará entre el 19 y el 25 de agosto, antes de que comience el cuadro principal del cuarto y último Grand Slam de la temporada. Allí protagonizarán eventos para los fanáticos como prácticas abiertas, la fiesta de apertura, iniciativas entretenidas y, ahora se sabe, un duelo estelar.

En 1990, Sabatini alzó su primer y único trofeo de Grand Slam.

El partido entre Andy Roddick y Venus Williams (los dos estadounidenses también fueron campeones del US Open) y la pareja argentina no tiene fecha definida, pero será, seguramente, a lo largo de esta semana, en la que se llevará adelante la qualy (el cuadro principal tendrá lugar entre el 26 de agosto y el 8 de septiembre). Y del Potro y Sabatini, aparentemente, ya se están poniendo a punto. “Getting ready”, escribió el tandilense en su cuenta de X, junto a una foto con Gaby, raquetas mediante, luego de una sesión de entrenamiento. Roddick volverá a enfrentar a Delpo en el Arthur Ashe después de doce años y un duelo inolvidable. Aquella vez, en los octavos de final del US Open 2012, el argentino lo venció 6-7, 7-6, 6-2 y 6-4… y Andy Roddick se retiró del tenis profesional.

New York, una ciudad especial para los argentinos

No por nada fueron invitados y no por nada serán parte de un “encuentro de leyendas”. Juan Martín del Potro y Gabriela Sabatini son dos de los únicos tres argentinos en la historia del tenis que se consagraron campeones en el US Open a nivel individual (el restante fue Guillermo Vilas, en 1977). Gaby alzó el trofeo en el Arthur Ashe Stadium en 1990, tras vencer a Steffi Graf 6-2 y 7-6; la alemana le había ganado la final del mismo certamen en 1988. Aquel fue el único Grand Slam en la carrera de Sabatini y el título más importante de la ex número 3 del mundo. Con 20 años, New York funcionó como catapulta hacia la fama, aunque la argentina ya era una de las estrellas del circuito femenino pese a su juventud.

El 14 de septiembre de 2009, del Potro batió a Federer y ganó el US Open.

Juan Martín del Potro y la Gran Manzana tienen un romance similar. La Torre de Tandil también ganó allí su único Major. Fue en 2009, cuando venció en la final al por entonces Nº1 Roger Federer por 3-6, 7-6, 4-6, 7-6 y 6-2. El argentino quedó por siempre como uno de los preferidos del público neoyorquino y, aunque no pudo repetir la proeza y se ausentó en tres ediciones por problemas físicos, volvió a cosechar algunos buenos resultados en Flushing Meadows: fue semifinalista en 2017 y subcampeón en 2018, tras perder en sets corridos frente a Novak Djokovic. Delpo no juega como profesional desde febrero de 2022 y, mientras sigue lidiando con insoportables dolores en su rodilla que lo atosigan desde hace seis años incluso en su vida diaria, reaparecerá en la cancha que, cuando tenía solo 20, lo hizo tan feliz.

El argentino fue el último rival de Andy Roddick en su carrera como profesional. (Foto: archivo)

Los argentinos en el US Open

Entre el 26 de agosto y el 8 de septiembre se jugará el último Grand Slam del año, donde Djokovic defenderá su corona, y ya está confirmada la presencia de nueve tenistas argentinos. En el cuadro masculino estarán Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Facundo Díaz Acosta, Federico Coria y Camilo Ugo Carabelli; y por el lado femenino, Nadia Podoroska y Lourdes Carlé. A su vez, otros varios buscarán esta semana, qualy mediante, hacerse un lugar en la primera ronda. Estos son: Francisco Comesaña, Thiago Tirante, Román Burruchaga, Facundo Bagnis, Marco Trungelliti, Juan Manuel Cerúndolo, Federico Gómez, Pedro Cachín, Diego Schwartzman, Nicolás Kicker, Julia Riera y Solana Sierra.