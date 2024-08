La dura autocrítica de Martínez tras la victoria de Boca ante San Lorenzo: "Soy el entrenador y el que decide quién..."

Boca no tuvo un buen primer tiempo, mostró muy flojo rendimiento al cabo de los primeros 45 minutos del clásico ante San Lorenzo, en el marco de la fecha 11 de la Liga Profesional. El entrenador Diego Martínez tuvo que meter mano y, modificaciones mediante, logró revertirlo en la segunda etapa tanto desde el juego como desde el resultado. Fue 3 a 2 en un partido apasionante, que permite el segundo triunfo consecutivo.

En conferencia de prensa, Diego Martínez se mostró contento por el resultado, pero no dejó pasar la oportunidad para analizar El flojo rendimiento que tuvo en el primer tiempo y hasta contar qué fue lo que habló con los jugadores durante el descanso para cambiar el chip.

"Creo que el equipo tuvo siempre las intenciones de llevar adelante el plan de juego. Tuvimos errores principalmente por nosotros, más allá del plan estratégico que hizo el rival, que lo hizo contra Mineiro también. Ese 4-5-1 donde no nos iban a conceder espacio entre línea para jugar, deberíamos tener amplitud con Marcelo y Ezequiel, no tanto con Nicolás porque no es lateral naturalmente. Darle amplitud a Ezequiel nos hacía perder un punta más por dentro para fijar mejor a la línea defensiva. San Lorenzo hizo muy bien su trabajo, nos cortó muchas situaciones y a partir de pérdidas nos generó situaciones de gol. En el segundo tiempo ajustamos y corregimos. Creo que el equipo se lo llevó puesto futbolísticamente al rival y logró la ventaja, no sufrimos en defensa. Sobre el final un poco de dramatismo pero muy contento por la victoria y los tres puntos", analizó.

Mirá el video

Luego, apeló a la autocrítica y reveló qué les dijo a los jugadores en el entretiempo, para revertir el resultado. "Les dije que que había que seguir creyendo. Que había sido un mal primer tiempo, que había que seguir creyendo y seguir intentándolo. Los cambios nos dieron soluciones. La estructura nos ayudó, nos sentimos mucho más cómodos, conocidos, fluyó mucho más. Fue muy importante dar los golpes en los momentos justos. El máximo responsable de que el equipo no haya jugado bien el primer tiempo soy yo". De hecho, sentenció: "Soy el entrenador y el que decide quién juega y quién no".

Al respecto del triunfo, Martínez agregó: "Es importante la victoria. Necesitamos hilvanar un par de victorias. Lo logramos en la Copa, ahora en el torneo. Siempre es importante, a partir de la victoria, analizar el rendimiento como lo hacemos siempre. Lógicamente, con la victoria es más fácil corregir errores y afirmar virtudes y eso es lo que hacemos, tratar de ajustar y entender qué es lo mejor para cada partido. Siempre ganando es un poco más simple".

Por último, habló de los fallos arbitrales del juez Pablo Echavarría, algo de lo que se quejó mucho el DT de San Lorenzo, Leandro Romagnoli. "Al entrenador, Leandro, lo respeto. Él puede opinar y está en todo su derecho. Yo elijo siempre entender que el árbitro es un ser humano que se puede equivocar como me equivoqué yo en el planteo del primer tiempo. Prefiero y pongo la energía no en ver lo que hace el árbitro. Lo más importante es que yo ponga la energía en qué como entrenador yo puedo interceder".