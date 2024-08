Diego Martínez habló tras las quejas de Romagnoli por el arbitraje en el Boca-San Lorenzo: "El puede opinar, yo elijo..."

El clásico entre Boca y San Lorenzo no estuvo exento de dramatismo. Hubo goles, penales, resultados revertidos, una expulsión y cómo no podía faltar, polémicas arbitrales. La más clara se dio en el minuto 31, cuando todo el Ciclón reclamó penal del arquero Brey sobre Vombergar, que no fue sancionada por el juez Pablo Echavarría ni por el VAR, a pesar de que minutos antes habían cobrado otro por mano de Rojo.

Ya en conferencia de prensa, Leandro Romagnoli se mostró muy disconforme con el rendimiento del árbitro y no dudó en manifestarlo. "El primer penal lo cobra, pero tarda como cinco minutos porque fue al VAR a ver si había una falta para Boca para anular el penal. Eso es lo que hace. No quería cobrar el penal. después había un penal a Vombergar y ni lo va a ver. Ni lo llaman para ir a verlo. Es un penalazo y no lo va a ver porque sabía que era penal. Y si lo iba a ver lo tenía que cobrar", expresó.

Mirá el video

Luego, agregó: "Después, como San Lorenzo estaba jugando bien, arranca a cobrar las chiquititas. Entonces, empieza a meter al rival en tu propia área. De a poco te va metiendo". De hecho, se quejó: "Así es muy difícil, la verdad que así muy difícil".

Diego Martínez brindó su conferencia de prensa después de la de Romagnoli y no iba a evitar la consulta sobre el arbitraje y los dichos de Romagnoli. Sin embargo, lejos de evitarla, se refirió a la actitud del DT rival y la comparó con la forma en la que él analiza el arbitraje.

"Al entrenador, Leandro, lo respeto. Él puede opinar y está en todo su derecho. Yo elijo siempre entender que el árbitro es un ser humano que se puede equivocar como me equivoqué yo en el planteo del primer tiempo. Prefiero y pongo la energía no en ver lo que hace el árbitro. Lo más importante es que yo ponga la energía en qué puedo interceder yo como entrenador", definió Martínez.

Lo cierto es que después Echavarría sancionó otro penal (bien cobrado) de Saracchi, a quien terminó expulsando. Leguizamón lo cambió por gol como lo hizo Vombergar en el primer tiempo y San Lorenzo le descontó a Boca sobre el final, pero no le alcanzó.