La pícara pregunta del DT de Platense tras el grosero penal no cobrado ante Barracas

Este viernes por la noche en Vicente López, se dio un nuevo episodio escandaloso con el arbitraje del fútbol argentino. Platense igualó en su cancha 0-0 ante Barracas Central, un resultado que no le sirve a ninguno de los dos equipos. Sin embargo, todo podría haber sido distinto si en el arranque del segundo tiempo hubieran cobrado un clarísimo penal para los locales, pero decidieron hacer la vista gorda.

Promediando los 5 minutos del complemento, tras un rebote, Guido Mainero remató al arco, pero la pelota no llegó a destino ya que antes impactó en el brazo izquierdo de Gonzalo Goñi, quien estaba en el área. Sin embargo, y pese a las protestas de todos los jugadores y la parcialidad del Calamar, el juez principal, Sebastián Zunino decidió insólitamente no conceder la pena máxima aduciendo que el brazo del 14 del Guapo estaba pegado a su cuerpo.

Esta irrisoria justificación queda completamente desacreditada con las imágenes que muestran que la mano del defensor estaba notoriamente separada. Sin embargo, con toda la tecnología disponible, tampoco corrigieron el error del colegiado desde el VAR. Esta situación no hizo más que alimentar las ya numerosas suspicacias que rodean hace varios años al club íntimamente ligado al presidente de la AFA, incluso desde los tiempos del ascenso.

En ese sentido, en la conferencia de prensa post partido, Sergio Gómez, uno de los dos integrantes de la dupla técnica de Platense junto a Favio Orsi, fue consultado por este episodio. Notoriamente molesto, el entrenador respondió con una irónica repregunta: "Vi lo que vieron todos, no tengo más que comentar. ¿Todos vieron lo mismo? ¿Estamos de acuerdo? Eso fue lo que sucedió".

Pero, sin la intención de dar demasiadas vueltas al respecto, agregó a continuación: "Tengo un problema muy grande que es tratar de ganar de local (hace cuatro partidos que el Calamar no suma triunfos en su cancha) y de ganar en general. Eso es lo que más bronca me da y lo que me ocupa. Después, lo que sucedió en el partido, yo no tengo que explicar si hay una polémica o no. Se vio lo que vieron todos, obviamente la vi. Es eso, nada más", insistió a modo de conclusión.