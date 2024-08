La reacción en Talleres a las polémicas declaraciones de Girotti contra su DT tras caer ante River

Las declaraciones de Federico Girotti generaron toda una interna en Talleres. El delantero surgido en River fue titular ante su exequipo en el marco de la derrota por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. De hecho, por momentos fue preso de la falta de delanteros, jugó en soledad y fue reemplazado a los 62 minutos por Cristian Tarragona.

Tras el partido, habló ante las cámaras de ESPN y dejó una picante crítica para con el equipo, que puede ser leída como una crítica también a su propio entrenador, Walter Ribonetto. "Desaprovechamos una chance muy importante", comenzó.

"Tendríamos que haberlo ido a buscar mucho más arriba, estábamos de local. El esquema daba para otra cosa. Tendríamos que haberlo ido a buscar más arriba. Tendríamos que haberlos presionado más... Pero bueno, el partido se preparó así. Perdimos una chance muy importante", sentenció.

Las críticas no cayeron bien puertas adentro del club y específicamente en el cuerpo técnico, que se hizo eco. Walter Ribonetto tomó la decisión de no darle más relevancia para no afectar al plantel con un escándalo, previo a la vuelta en el Monumental.

Girotti lleva más de tres meses sin anotar. La última vez que lo hizo fue con en mayo, en el marco de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En cambio, por la Liga Profesional no anota desde la primera fecha de la misma.