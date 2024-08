El presente perfecto de los equipos mendocinos y la deuda en las tribunas

Siempre a un vaso hay que descifrarle las dos mitades. Mendoza tiene, del lado lleno, una actualidad brillante en sus diferentes equipos que transitan las tres primeras categorías del fútbol argentino. Hay, claro, una mitad medio vacía, con la respuesta de los hinchas en las tribunas de los diferentes estadios del fútbol local.

Contar con dos equipos en Primera División no es algo de todos los días. Al gran trabajo que sostiene Godoy Cruz hace ya 15 años en la elite del fútbol hay que agregar a Independiente Rivadavia, que se instaló entre los pesados y da batalla cada fin de semana. Se hizo costumbre esto de ver a River y a Boca seguido por estos lares, aunque no estaría mal recordar que no hace mucho tiempo, la presencia de los colosos era solo cosa de los veranos.

Si el Tomba gana el partido que debe ante San Lorenzo quedaría como líder de la tabla anual pensando en la Libertadores 2025.

Gimnasia y Esgrima es noticia a nivel nacional por su campañón en la Primera Nacional con una larga racha que ya no recuerda su última derrota. Los doce partidos invicto y el liderazgo en solitario de la Zona B del certamen es otro motivo para sacar chapa en el ágora del café, al que también hay que agregarle un Deportivo Maipú que ascendió hace poco y siempre está en la conversación de la parte alta.

El Lobo ilusiona con Medrán a la cabeza.

Un escalón más abajo aparece este Gutiérrez también sorprendente y gratificante, el de los 16 partidos invicto que sueña con llegar al segundo escalón del fútbol argentino, en un Federal A tan apasionante como pedregoso. Una categoría que además tiene a Huracán Las Heras y San Martín, que aún en sus opacos presentes la pelean a diario en un torneo deficitario por dónde se lo mire.

Ese combo de actualidades es motivo de destacar, aunque la vorágine del día a día a veces nos lo impida. Hay fútbol y resultados positivos cada domingo en cualquiera de las tres categorías, con equipos que dan la cara y posicionan a Mendoza como una de las plazas fuertes del país.

El ítem que contrasta pasa afuera del campo, en tribunas que han opacado varias veces este momento: en una temporada que todavía está en acción ya registramos los incidentes de Godoy Cruz ante Sarmiento y San Lorenzo, el hincha asesinado en Gimnasia, los disturbios en la popular de Independiente Rivadavia y la amenaza de la barra al plantel de San Martín.

La Seguridad enfrente de la tribuna, una mala costumbre de estos tiempos.

La inseguridad y los hechos violentos obligaron a aumentar los controles para intentar dejar a los violentos fuera del espectáculo. El público de bien, ese que se rompe el lomo para poder pagar la cuota y que espera el fin de semana para poder ver a su equipo en paz, también se hartó: ¿para qué desvivirse en estar al día cada mes si vas a una cancha y no sabes si un ladrillo te parte la cabeza o si un puñado de energúmenos deciden suspender el partido?.

Hay un factor que tampoco se puede pasar por alto en los tiempos que corren: el presente económico del país incide directamente en la presencia de los hinchas, que hacen malabares para llegar a fin de mes, y ante el recorte de gastos familiares, boleta de impuesto mata pasión por la pelotita.

Así, la expectativa que generan los rendimientos de todos nuestros equipos dentro de la cancha no es directamente proporcional al público en las tribunas, algo que se ha visto en cada localía de estos últimos meses. El momento de esplendor del fútbol mendocino merece canchas llenas y estadios a reventar. Algo que, lamentablemente, no termina de hacer nuestro presente un tiempo perfecto.