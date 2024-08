Qué dijo Equi Fernández en su presentación en el Al-Qadsiah de Arabia: "Venir a la liga saudi es..."

La lista de bajas de Boca en este mercado de pases no es numerosa pero tiene como nombre más rutilante el de Ezequiel "Equi" Fernández. El volante se marchó luego de ejecutar la cláusula de rescisión de 20 millones de dólares y ya firmó como jugador de Al-Qadsiah de Arabia Saudita.

El futbolista había abandonado Boca antes de su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 y luego de la eliminación de Argentina, no regresó al club. Este lunes fue presentado como nuevo jugador del equipo que acaba de ascender a la Liga Profesional Saudí.

"La joya de Argentina con nosotros", escribieron en un posteo que acompañaron con fotos del futbolista poniendo la rúbrica en el contrato, que se extenderá hasta 2029. Luego, publicaron un video de la firma del contrato en el que Equi Fernández dejó unas palabras tras su llegada.

"Gracias a Dios por esta oportunidad, por este nuevo comienzo. Me siento muy feliz de poder firmar con esta institución. Feliz de está acá. Sé que es una institución que está creciendo mucho. Venir a la liga saudí es probarme también a mí, probar la liga, ver qué tan buena es, el crecimiento. Creo que es un gran paso en mi carrera. Voy a dar todo de mí, trataré de ayudar en lo que pueda al equipo para seguir creciendo y darle alegría y títulos", expresó.

En el equipo que actualmente es dirigido por el español Michael, será compañero de figuras como el gabonés ex Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang y el español ex Real Madrid Nacho Fernández. También se encuentran figuras del fútbol sudamericano como Luciano Vietto, Julián Quiñonez André Carrillo y hasta el ex Boca, Naithan Nandez.