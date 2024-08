Altamira, figura y goleador: "El objetivo son las Copas"

Godoy Cruz consiguió un triunfo fundamental este lunes ante Tigre en condición de visitante. El Expreso logró ponerse en ventaja en la primera parte con un tanto de Facundo Altamira (la gran figura de la noche) y en el complemento terminó de liquidar las acciones con el aporte de Salomón Rodríguez, que puso cifras definitivas en Victoria.

Precisamente, Altamira fue quien habló con TNT Sports luego del partido y dejó entrever sus sensaciones luego de haber sido protagonista y goleador en el conjunto mendocino, que sigue escalando en la tabla de posiciones y se ilusiona con la clasificación a las copas internacionales: "Nos vamos haciendo fuertes y nos estamos amoldando con lo que tenemos. Estoy feliz porque es algo que trabajamos toda la semana".

Facundo Altamira fue la gran figura de Godoy Cruz. (Prensa CDGCAT)

Acerca del objetivo en este segundo semestre del año, el atacante comentó: "El objetivo es entrar en copas, aunque por el momento tenemos que disfrutar esto. Fue importante volver a ganar de visitante, aunque la meta es poder seguir jugando los torneos internacionales.

Finalmente, Facundo Altamira explicó la función que cumple dentro del equipo: "El Gato (por Oldrá) me pide que haga toda la banda. Hoy me atacaron mucho, defendí mucho, pero trato de ayudar a mis compañeros desde donde me toque". Finalmente, el juvenil sostuvo que Godoy Cruz es un "equipo aguerrido y que realiza mucho sacrificio".