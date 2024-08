Video: el grave error de Simone Biles en las barras asimétricas y la gran manera en que se repuso

Este jueves se disputó la final del all around individual de gimnasia artística femenina de los Juegos Olímpicos de París 2024, la instancia en la que las participantes compiten con distintos aparatos en busca de obtener el mejor promedio general de la disciplina. La prueba incluye el salto en potro, las barras asimétricas, la viga (o barra) de equilibrio y la rutina de piso.

Respondiendo a la gran expectativa de la jornada, Simone Biles, la mejor gimnasta del mundo, logró ganar la medalla de oro. Tras su sobresaliente actuación en Río 2016 y su inesperado abandono en Tokio 2020, tuvo su tan ansiado regreso triunfal en la capital francesa. Ya había logrado el Oro en la prueba por equipos y ahora lo hizo en la individual. Sin embargo, hubo un momento de suspenso luego de que cometiera un importante error en una de las pasadas.

Mirá el video

Durante la prueba de barras asimétricas, a la mitad de la rutina tuvo una falla en el pak al pasar de la barra superior a la inferior ya que dobló sus rodillas en vez de dar una vuelta limpia. La equivocación en la maniobra fue explicada por la periodista Daniela Etcheverry durante la transmisión de TyC Sports.

"Biles es tan fuera de serie que cualquier otra gimnasta con esa falla se hubiese caído de las paralelas o hubiese cortado la serie. Ella dobla las rodillas y logra pasar sin tocar la colchoneta en ningún momento y retoma la serie. Entonces es un descuento grande pero no llega a ser tan grave porque lo arregla muy bien sobre la marcha. Eso también la hace tan grande", remarcó la periodista.

Biles coronó su pasada con una salida perfecta, algo que que no es para nada sencillo, ni siquiera para los atletas de élite. El puntaje finalmente fue de 13.733 en las asimétricas, unas seis décimas menos que en la etapa de clasificación. Sin embargo, sus buenas actuaciones en las demás instancias le permitieron cerrar el all around con el mejor puntaje y colgarse la medalla de oro. La mejor gimnasta del mundo mostró que es humana, pero que incluso así, en una demostración ejemplar de resiliencia, demostró por qué su nombre ya quedó marcado a fuego en la historia del deporte.