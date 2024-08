La agenda completa de los argentinos en los Juegos Olímpicos para el viernes 2 de agosto

La actividad continúa en los Juegos Olímpicos de París y la delegación de nuestro país se prepara para afrontar un viernes repleto de actividad. Si bien el principal atractivo estará en el duelo del fútbol ante Francia por los cuartos de final, también habrá acción en el hockey sobre césped, vóley, balonmano, tiro, natación, golf, vela, remo y atletismo.

La jornada comenzará desde temprano con el vóley, que disputará su encuentro ante Alemania a partir de las 4 de la mañana. El combinado dirigido por Marcelo Méndez necesita vencer a los Teutones por 3-0 para seguir con chances de clasificación a la próxima instancia. En simultáneo, Emiliano Grillo y Alejandro Tosti disputarán la segunda ronda del golf.

La selección de vóley se juega su última chance para clasificar. (FEVA)

Desde las 4:30, Federico Gil saldrá a escena en tiro con la ronda clasificatoria en skeet, mientras que las duplas compuestas por Alejandro Colomino / Pedro Dickson y Sonia Baluzzo / Evelyn Silvestro competirán en el doble par ligero de remo a partir de las 6 de la mañana. En ese mismo horario, el seleccionado de balonmano buscará sumar su primera victoria en el duelo ante los anfitriones.

Por su parte, Joaquín Gómez hará su estreno en las clasificatorias de lanzamiento de martill, en tanto que Agostina Hein competirá en los 800m libre. En vela, Lucia Falasca y Francisco Guaragna Rigonat competirán en las regatas de ILCA 6 y 7. Al mediodía será el turno de Los Leones, ya clasificados a la siguiente ronda, que completarán la fase de grupos con su cruce ante Bélgica con la intención de quedar lo más alto posible en la tabla de posiciones.

Los Leones buscarán finalizar la fase de grupos de la mejor manera. (Argentina Field Hockey)

A las 16 llegará el plato fuerte de la jornada con el choque entre Argentina y Francia por los cuartos de final de fútbol. Los dirigidos por Javier Mascherano jugarán una final anticipada ante los galos en un duelo que generó morbo en la previa, teniendo en cuenta los antecedentes entre ambos seleccionados en la mayor y los problemas que hubo en torno a los cantitos de Enzo Fernández. La jornada finalizará con Nazareno Sasia en la clasificación de lanzamiento de bala desde las 16:10.

CRONOGRAMA COMPLETO MARTES 30 DE JULIO

El duelo entre Argentina y Francia en fútbol será el principal atractivo. (AFA)

4:00: Vóley: Argentina vs Alemania por la tercera fecha del grupo "C"

4:00 Golf: Emiliano Grillo y Alejandro Tosti por la segunda ronda de la competencia.

4:30 Tiro: Federico Gil disputará la etapa de clasificación en skeet

6:00: Balonmano: Los Gladiadores vs Francia por la cuarta fecha del grupo "B"

6:06: Remo: Alejandro Colomino / Pedro Dickson en Doble par ligero masculino (LM2x)

6:18: Remo: Sonia Baluzzo / Evelyn Silvestro en Doble par ligero femenino (LW2x)

6:35: Atletismo: Joaquín Gómez competirá en la clasificación de lanzamiento de martillo

6:40: Natación: Agostina Hein competirá en 800 m libre femenino - Series

7:15: Vela: Lucía Falasca competirá en las regatas 2,3 y 4 en Ilca 6

7:20: Vela: Francisco Guaragna Rigonat competirá en las regatas 3 y 4 en Ilca 7

12:30: Hockey: Los Leones vs Bélgica por la quinta fecha del grupo "B"

16:00: Fútbol: Argentina vs Francia por los cuartos de final

16:10: Atletismo: Nazareno Sasia disputará la etapa de clasificación en lanzamiento de bala