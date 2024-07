La durísima pregunta a Deschamps que lo enojó en la previa de España-Francia: “Si te aburre…”

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, reconoció que la Selección española, a la que se enfrentará este martes por una de las semifinales de la Eurocopa, "es la que mejor ha jugado" de todo el torneo y respondió con ironía una incómoda pregunta sobre el nivel que ha mostrado su equipo en lo que va del certamen.

El cronista sueco, fue directo y el DT no se guardó nada: "¿De dónde es usted? ¿Sueco? ¿No será un francés disfrazado de sueco? ¿Estás seguro de ello? Pues si te aburres, ve otra cosa. No están obligados a ver los partidos de Francia. Es difícil para todo el mundo la Eurocopa. No le doy mucha importancia a pesar de todo”.

"Es una eurocopa especial, donde es difícil para todos, con un número de goles mucho menor que en el pasado. Pero tenemos la capacidad de compartir emociones, de hacer felices a los franceses y francesas, especialmente en el periodo complicado que vive nuestro país. Así que si los suecos se aburren, a mi no me importa mucho", agregó.

Deschamps, de 55 años y que viene de eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo en los penales, no perdió de vista que jugarán contra uno de los cuadros más fuertes: "Creo que han plasmado su calidad desde el inicio del torneo. Creo que no hay presión. Son el equipo que más ha dominado y que mejor impresión ha dejado en todo el mundo".

El partido se disputará el martes 9 de julio a las 16:00hs de la Argentina en el estadio Allianz Arena de Munich, Alemania. El partido será transmitido por TV a través de las pantallas de ESPN, y también podrá verse vía streaming mediante Star+.