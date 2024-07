La pésima noticia para Godoy Cruz a 12 días del partido con Racing

Godoy Cruz sigue trabajando con el objetivo de regresar de la mejor manera posible al reinicio del torneo local. La fecha ya está marcada en el calendario bodeguero: próximo 20 de julio, día de la bandera, el Tomba se medirá contra Racing de Avellaneda en condición de visitante. A menos de dos semanas de ese encuentro que marcará la vuelta del fútbol post Copa América, Daniel Oldrá tiene un fuerte dolor de cabeza.

La grave lesión de rodilla de Nahuel Ulariaga deja el puesto de centro delantero tecleando. Quien era, para el entrenador, el nueve titular sufrió la rotura de ligamentos y estará, como mínimo, seis meses fuera de las canchas. El tema es que no son muchas las opciones que tiene por delante para reemplazarlo, mientras ruega que pueda aparecer una cara nueva para ocupar esa posición vacante.

Ulariaga, el 9 titular, out por lesión.

Hoy las alternativas son Tomás Badaloni y Salomón Rodríguez pero con un dato en común que los emparenta: los dos se iban a marchar en este mercado de pases, algo que hasta el momento no ha ocurrido. Al canterano lo relacionaron con Necaxa de México mientras que a Salomón lo esperaba Belgrano de Córdoba, pases que finalmente no llegaron a buen puerto. De hecho, Oldrá casi no los usó antes del parate.

Hoy, con el panorama desolador por delante, al entrenador bodeguero no le quedan muchas más alternativas. A los dos mencionados hay que sumar a Pino, quién ha tenido pocos minutos, siempre ingresando desde el banco. Si el torneo arrancara hoy, uno de ellos tres debería comenzar como titular. Mientras los días avanzan, el Gato empieza a desesperarse y la paciencia va colmándose de a poco. Por ahora, es lo que hay.