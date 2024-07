No se vio en TV: qué le dijo Dibu Martínez a Domínguez y el recuerdo que ambos se llevaron

Una de las imágenes más virales que dejó el partido entre Argentina y Ecuador, por los cuartos de final de la Copa América, fue el enorme gesto que tuvo Emiliano Martínez con Alexander Domínguez. Dibu, mientras todos festejaban la clasificación a las semifinales, se acercó al arquero rival para consolarlo y compartieron un momento emotivo.

Mirá el video

Pero, lo que no se vio en la TV oficial, fue que mientras charlaban intercambiaron los guantes y se dieron un enorme abrazo, algo que fue captado por un aficionado desde las tribunas. Luego, el arquero ecuatoriano, habló sobre el partido y reveló que le dijo la figura del encuentro que se jugó el pasado jueves.

"Hablé con el Dibu y con Messi, me dijeron que nos vayamos tranquilos, que hicimos un buen partido, que los pasamos por encima y que nos tenemos que sentir orgullosos del plantel que tenemos. Jugadores de esa talla que te digan esas palabras es porque estamos haciendo las cosas bien", expresó Domínguez.

Luego, agregó: "Lamentablemente no se nos dio y ahora alzar la cabeza y pensar en lo que viene. Hicimos un buen segundo tiempo, donde prácticamente ellos no nos llegaron al arco. Ahora nos vamos con los brazos vacíos, capaz Dios no tiene la recompensa y el día de mañana podemos tratar de reivindicar esta situación".

El primer partido que tendrá Ecuador post derrota ante la Albiceleste por penales será ni más ni menos que Brasil, el próximo 5 de septiembre en suelo brasileño (con horario a confirmar). Duelo clave y trascendental por la fecha 7 ante la Canarinha, que también busca acomodarse en la tabla de posiciones (se ubica 6° con 7 unidades).