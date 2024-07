Mala suerte: el terrible pelotazo que Mbappé recibió ¡en la máscara! tras la fractura de nariz

La Selección de Francia venció a su par de Portugal en el marco de los cuartos de final de la Eurocopa, en un encuentro que determinó el pase del equipo galo a las semifinales, donde enfrentará a España. Para los de Didier Deschamps fue titular el capitán Kylian Mbappé, que sigue sacrificándose para jugar con la máscara, tras la fractura de nariz sufrida en el encuentro inicial.

El futbolista del Real Madrid, de hecho, permaneció en cancha más allá de que la mala fortuna hizo que un pelotazo diera justamente en la máscara, golpeándole en la zona afectada en el minuto 54 de la segunda parte.

El remate no se produjo con un pie sino con la cabeza de Bernardo Silva, por lo que el impacto no fue con la suficiente fuerza como para sacarlo de la cancha, sin embargo, le produjo dolor y hasta tuvo que recibir asistencia médica inmediata. De hecho, se sacó la máscara. Se vio cómo quedó unos segundos en el césped y luego lo retiraron para continuar la atención. Luego ingresó al campo.

Mirá el video

Mbappé terminó de disputar ese segundo tiempo y hasta jugó el primer tiempo del alargue. Sin embargo y a pesar de que solo restaban 15 y en todo caso los penales, el jugador terminó pidiendo el cambio antes del inició del segundo tiempo del suplementario y Deschamps lo reemplazó, entregándole la cinta de capitán a N´Golo Kanté.

Ya después del partido, contó cómo se determinó ese cambio. "Hablamos con el entrenador al final del tiempo reglamentario. Dijimos que íbamos a intentarlo. A mitad de la prórroga, le dije que ya no me sentía bien, que estaba demasiado cansado. Me dijo que de acuerdo, que había cambio".

Tras el reemplazo, se lo vio a Mbappé sufriendo al ver a su Francia, con una bolsa de hielo en su nariz. Cuando terminó la euforia tras el triunfo por penales, donde se lo vio celebrar con mucha emoción, la cámara lo enfocó varias veces tomándose la nariz con dolor.