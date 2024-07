El enorme gesto de Dibu Martínez con el arquero de Ecuador en medio de los festejos de Argentina

Emiliano Martínez, una vez más, fue el héroe en una definición por penales. El arquero marplatense atajó dos remates, casi tapó otro más, y le dio el pase a las semifinales de la Copa América a la Selección argentina. Sin embargo, en pleno festejo, tuvo un gesto que se volvió viral y generó la reacción de todos los fanáticos.

Mirá el video

Es que, mientras todos celebraban el pase, el decidió alejarse de sus compañeros y se acercó a Alexander Domínguez para darle su apoyo tras la caída. El Dibu se quedó varios segundos cerca de su colega, que estaba visiblemente afectado por la derrota de su selección en la tanda de penales.

"No estaba listo para irme a casa, se los dije a mis compañeros, a mi familia, a mis hijos: 'papá no se va a casa', y no me fui", dijo al final del partido, y agregó: "La verdad fue un partido muy difícil. Sabíamos que era uno de los rivales más duros que nos podía tocar, Ecuador es un equipo joven, que presiona bien y lucha siempre".

Como suele suceder cada vez que la Albiceleste afronta una tanda desde los 12 pasos, el arquero se mostró confiado de su intuición y su capacidad para detener los disparos de los futbolistas ecuatorianos. Ni siquiera el primer tiro errado de Messi, impidió que se agigantara una vez más.

"Yo me tiro 500 veces por día en el entrenamiento, me mantengo siempre bien. Por más que somos campeones del mundo y de América, nos merecíamos seguir. Hace 35 días que estamos encerrados con toda la gente y es emocionante", cerró. Las estadísticas marcan que Martínez atajó 9 de los 24 remates que le tiraron. Una garantía.