El llamativo detalle del audio del VAR en el gol anulado a Colombia ante Brasil

Brasil y Colombia protagonizaron este martes el partido más esperado y picante de la fase de grupos de la Copa América 2024. Además de ser en la previa las dos selecciones más fuertes a las que les tocaba cruzarse entre sí en esta primera instancia, llegaron a la última fecha disputándose la punta de su zona. El 1-1 final le permitió al conjunto cafetero quedarse con la primera colocación, relegando a la Verdeamarela al segundo lugar y sentenciándola a enfrentar a la poderosa Uruguay de Marcelo Bielsa en cuartos de final.

El encuentro tuvo todos lo condimentos necesarios para un duelo de estas características. Por supuesto, no faltaron las polémicas arbitrales. Una de ellas se dio a los 19 minutos del primer tiempo. La Canarinha ganaba con un golazo tempranero de Raphinha, cuando los dirigidos por Néstor Lorenzo tuvieron un tiro libre a favor. James Rodríguez envió el centro al área y Davinson Sánchez cabeceó para marcar el empate. Sin embargo, el VAR intervino y el juez Jesús Valenzuela anuló el tanto por offside.

Si bien en las imágenes de la transmisión se vio a John Córdoba (dorsal 24) claramente adelantado, con la cámara lateral Sánchez (23) parecía estar habilitado. Este martes, la Conmebol dio a conocer los audios del momento de la toma de la decisión. Mauro Vigliano, encargado del videoarbitraje, señaló desde el principio que no sería un fallo sencillo. “Es una situación fina”, le advirtió a Valenzuela.

Lo llamativo es que en el audio presentado por Conmebol se omitió la parte en que el VAR analizó y tiró líneas sobre la posición de la rodilla de Córdoba, que incluso fue la primera imagen entregada a la transmisión oficial, lo que generó la confusión de los televidentes.

En el video publicado en YouTube se ve solamente el análisis sobre Sánchez, autor del gol anulado. Tras pedir la cámara "high behind" (la que está en altura atrás del arco), trazar dificultosamente las líneas y deliberar durante unos largos minutos, observaron que el pie izquierdo del 23 se encontraba en fuera de juego. “Chicos, offside confirmado”, fue la sentencia final de Vigliano. La cámara elegida era la única que permitía ver ese adelantamiento, pero a su vez no deja medir cualquier otra parte del cuerpo que no esté apoyada en el piso.

Las líneas que no aparecieron en el video publicado por Conmebol .(Foto: captura)

El partido continuó y tuvo otros episodios polémicos como un supuesto penal no cobrado a Vinicius, en cuya presentación del audio Conmebol anunció que hubo un error del VAR. Conclusión: en ambas selecciones quedaron disconformes con el arbitraje. Y tienen argumentos para estarlo.