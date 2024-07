La tajante frase de Nadal tras caer ante Djokovic en París 2024, que pone en vilo al tenis: "Si no tengo más..."

Este lunes se dio un choque de gigantes (¿el último?) en el singles masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024. En una suerte de final anticipada en la segunda ronda, Novak Djokovic venció con autoridad 6-1 y 6-4 a Rafael Nadal en una hora y 43 minutos de juego. Mientras el serbio ya piensa en su próximo duelo ante el alemán Dominik Koepfer, el español se despide del individual, pero aún continúa en carrera en el dobles, en el que jugará este martes junto a Carlos Alcaraz contra la dupla neerlandesa Griekspoor-Koolhof.

Tras finalizar el partido, Rafa fue consultado por la prensa sobre su potencial retiro (él había anunciado que colgaría la raqueta al finalizar 2024). "Cuando termine aquí tomaré las decisiones que tenga que tomar en base, lo primero, a las ganas que yo tenga y a las sensaciones que yo tenga. Aunque para muchos tenga poco sentido, yo llevo muchos años sufriendo, me he operado de una cadera, he tenido mucho tiempo de recuperación", respondió el tenista ibérico.

Sabiendo igualmente que a sus 38 años el final de su carrera está cerca y que no viene jugando últimamente en su mejor nivel, lanzó una contundente aclaración: "Intento hacer lo que puedo para disfrutar y para darme la opción de ser competitivo. Si después de aquí no tengo más ganas de jugar, pues os lo comunicaré y ya está, pero dejadme un poquito en el día a día y elegir", expresó con cierta incomodidad..

Acto seguido, apuntó contra los periodistas que constantemente le insisten con que hable del tema: "No puedo estar pensando todo el día en la retirada o eso. Pero vengo aquí, me preguntáis cada día lo mismo y al final sabéis lo que pasa, que es muy difícil recuperar un nivel óptimo si estoy cada día pensando si me retiro o si no me retiro; con lo cual yo intento vivir mi día a día", sentenció.

Además, hizo una mención a lo que fue su caída ante Djokovic: "Ha sido una derrota dura de aceptar por la forma. Pero bueno, también, por otro lado, por la forma es fácil de aceptar. No estaba al nivel. A partir de ahí, pues tener la mentalidad adecuada y en eso no voy a fallar. ¿El físico? El muslo está bien, no tiene ningún problema. Era muy pequeñita molestia y tampoco es un músculo tan directo. O sea que bueno, me he permitido jugar y no, no ha sido un problema de eso en ningún caso. Estoy con la ilusión de jugar el doble mañana y hacerlo bien", sentenció Nadal.