Daniel Barrea habló del mal momento de Godoy Cruz tras la derrota ante Belgrano: "No salen las cosas, pero..."

Godoy Cruz sigue acumulando malos resultados en la segunda etapa del año. Luego de lo que fue una gran actuación en la Copa de la Liga, la Liga Profesional le viene siendo esquiva al equipo de Daniel Oldrá, que este lunes cayó como visitante de Belgrano por 1 a 0.

Aunque generó situaciones, fue ampliamente dominado por el Pirata, que pudo haber abultado más el resultado. Con la derrota, el Tomba se mantiene en la penúltima posición con solo tres unidades y parece no poder levantar cabeza, más allá del triunfo ante River en la fecha anterior.

Uno de los problemas que identifican sus hinchas en torno a la situación actual es la falta de gol. El delantero titular en la noche fue Daniel Barrea, quien brindó declaraciones sobre el final del encuentro y señaló: "Un poco amargado para el resultado, creo que hicimos un gran partido pero se dio de otra forma".

Mirá el video

El jugador no pudo resistir los 90 minutos y explicó el motivo por el cual estuvo en duda su titularidad: "Tuve una intoxicación durante la semana, me deshidraté mucho, estuve descompuesto. Es más, un día estuve muy mal, no pude entrenar. Tampoco es una excusa, llegamos al partido, acá estoy. No pude completar los 90 tranquilo pero hay que seguir laburando para tratar de dar vuelta la página y seguir mejorando".

Sobre el mal momento que transita el equipo, Barrea agregó: "Son partidos, todos son distintos. Hoy tocó de esta forma. Creo que por momentos pudimos lastimar, cuando íbamos por afuera pudimos ser determinantes pero no lo logramos en este partido y por un descuido viene el gol de ellos".

Finalmente, el surgido justamente en Belgrano fue consultado por los objetivos de Godoy Cruz. "Pensamos en el día a día nosotros. Creemos que todos los partidos son finales. Los jugamos de esa forma, dejamos todo sin duda, hay entrega del grupo. Por ahí no salen las cosas, pero estoy seguro que con la confianza y con los jugadores que tenemos podemos dar vuelta a la página y ver de otra forma estos partidos para poder salir adelante", sentenció el delantero.