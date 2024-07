Fórmula 2: Franco Colapinto largará cuarto en el Sprint del GP de Bélgica

Franco Colapinto cerró un viernes muy positivo en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 2. El piloto argentino, que pertenece al MP Motorsport, finalizó en la séptima colocación de la sesión y partirá desde la cuarta posición en el Sprint que la categoría previa a la Fórmula 1 disputará mañana en ese escenario.

Mirá el video

El integrante de la Academia Williams tuvo un comienzo algo confuso, pero con el correr de la tanda se fue acomodando y aprovechó al máximo la vuelta con la goma nueva para quedar entre los diez mejores. En sus dos intentos fue muy parejo en sus tiempos y este sábado tendrá una nueva chance de sumar buenos puntos pensando en la lucha por el campeonato.

Al terminar la sesión, Colapinto quedó a 724 milésimas del poleman, Paul Aron (Hitech) quien marcó 1m56s959, pero este deberá cumplir con una penalización de diez puestos en la grilla de la carrera Sprint por ocasionar el toque en Hungría con Zane Maloney (Rodin); de esta manera, el estonio quien debía largar décimo lo hará desde el 20º lugar.

"Fue una qualy difícil. Quería hacer un cambio entre salidas porque no tenía mucho grip atrás, y quería hacer un cambio mecánico para traccionar mejor. Pero no hubo tiempo para hacerlo y el balance no fue bueno. En la segunda salida pude mejorar con lo que tenía. Igual estoy lejos del top 5, no sé si podríamos haber logrado mucha diferencia. El auto no estaba en su punto, pero hice dos buenas vueltas. La segunda mejoré. No fue ideal el balance, es un fin de semana largo, capaz llueva y habrá chances", expresó.

Luego se ubicaron Gabriel Bortoleto (Invicta Racing) y el francés Isack Hadjar (Campos Racing), escolta y líder del campeonato, respectivamente, mientras que Jak Crawford (Dams), Kimi Antonelli (Prema Racing) y Maloney, completaron los cinco mejores de la jornada. Este sábado, desde la hora 9:15 de Argentina se disputará la primera carrera del fin de semana.