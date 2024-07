La particular respuesta de Isgró tras la eliminación de Los Pumas 7s: "Te voy a cambiar la pregunta..."

Rodrigo Isgró tuvo su primer partido en la actual edición de los Juegos Olímpicos de París 2024. Luego de haber sido expulsado en la final de Madrid, a finales del mes de mayo del corriente año, el mendocino recibió cinco fechas de suspensión. Dos de estas las cumplió en la ventana de julio y las tres restantes en la fase de grupos del certamen olímpico.

Debido a su sanción, no formó parte del plantel principal de Los Pumas 7s, pero sí lo hizo como reserva. En este contexto, y debido al esguince grado 2 que sufrió Germán Schulz, el back se incorporó al equipo y sumó minutos en el duelo ante Francia por los cuartos de final.

Tras el partido, Isgró habló ante las cámaras de TyC Sports. Para comenzar, le preguntaron: "Rodri, debe ser raro todo lo que te pasa por la cabeza y por el corazón, esperando tanto tiempo esto. Por todo lo que pasó, no solamente por la derrota, no te va a quedar un lindo recuerdo de los Juegos Olímpicos".

Pero el mendocino no quiso focalizar en la tristeza por la caída en cuartos: "Te voy a cambiar la pregunta. Realmente estoy muy contento. Hoy pude entrar a la cancha y jugar con ellos. Hoy pude ponerme la camiseta Argentina en unos Juegos Olímpicos. Fue duro, no te voy a mentir. Ayer estaba como loco en la tribuna, los días previos fueron muy duros. Pero tengo un equipo que me acompañó en todo momento y eso para mí no tiene precio. Recibí una gran cantidad de mensajes apoyándome, eso para mí es mucho más que ganar un partido", comenzó.

Mirá el video

"Hoy el resultado y perder cuartos de final es duro, no te voy a mentir. Queríamos pelear por una medalla, pero ningún resultado va a cambiar todo lo que vivimos con este equipo. Me llevo algo mucho más lindo que una medalla, que es la amistad, el respeto y la solidaridad. Este año fue increíble para nosotros y este resultado no me va a cambiar en nada", añadió el mendocino de Los Pumas.

Sobre las adversidades a las que se repuso el plantel, contó: "Les juro, no se dan una idea la cantidad de esfuerzos que han hecho todos los chicos. Te nombraría uno por uno diciéndote todo lo que tuvieron que pasar para estar acá. Nos apoyamos todo el tiempo. Estoy orgulloso, entramos a la cancha y representamos a toda la Argentina. A veces los resultados a veces no se dan, pero eso no va a cambiar todo lo que conseguimos hasta acá".

Para finalizar, Isgró sentenció: "Eso no lo pienso, estoy disfrutando cada momento y cada segundo con el equipo. Estoy contento, está mi familia acá afuera. Disfruté mucho de jugar recién, que es lo que más me gusta. Recién creo que lo sentí, si bien el resultado no fue el esperado lo disfruté. Es el momento de estar juntos y disfrutar del vestuario. Mañana le vamos a dar una linda alegría a la gente que nos apoya".