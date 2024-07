Daniel Vila destrozó al presidente de San Lorenzo: “Este chico me hizo calentar, es un bobo”

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, apuntó duramente a su par de San Lorenzo, Marcelo Moretti, y lo calificó de "bobo", mientras aseguró que le iniciará acciones legales por decir que el club mendocino usó el cuit de otra entidad en medio en el marco de la demorada transferencia del delantero Matías Reali al Ciclón.

Mirá el video

"Le metí una denuncia penal al presidente de San Lorenzo, que en una semana le hizo perder 600 mil dólares a su club. Esa es su gestión. Salió a llorar y a enviar emisarios, entre ellos Marcelo Tinelli. Me hizo calentar y no tengo ganas de verlo. Es un bobo", expresó en diálogo con Radio La Red.

Donde, además, agregó: No quiere decir la verdad y sabe que desde la oposición de su club lo están apretando. “No lo volví a cruzar ni tampoco tengo ganas de verlo. La impresión que me dio al principio me la ratificó posteriormente su accionar, creo que es un bobo. San Lorenzo no se merece ese presidente".

Vila dijo que no tenía la intención de agrandar la pelea por el pase del futbolista, pero luego de las declaraciones de Daniel Moretti tomará acciones legales en su contra. La guerra Moretti contra Vila, San Lorenzo vs Independiente de Rivadavia, sigue latente. Se meterá en un terreno cada vez más oscuro. Una pelea que parecía estar guardada y arreglada salió a otra vez la luz del público.

El conflicto alcanzó tal magnitud que la AFA y Agremiados tuvieron que intervenir para que el futbolista pudiera permanecer en San Lorenzo, como él deseaba. No obstante, el Ciclón tuvo que aceptar nuevas condiciones: una multa de 200.000 dólares y la imposibilidad de recibir financiamiento. En otras palabras, además del medio millón de dólares que ya habían pagado, tuvieron que agregar 1.300.000 dólares, una parte de los cuales se pagaría en 12 cuotas, más el monto de la penalización.