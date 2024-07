Code Breaker es el nuevo “patrón” del turf mendocino

El mendocino Code Breaker fue el gran ganador del Clásico “Santo Patrono Santiago” disputado hoy en el Hipódromo provincial. El pensionista de Ramón fue el gran ganador de la carrera más esperada de la temporada luego de vencer por cuatro cuerpos al favorito Kennedy Back.

La jornada contó con un buen marco de público (cerca de 20.000 personas) pero no tuvo la multitud de otras reuniones. Seguramente el error haya radicado en el hecho de haber cobrado entrada (fue decisión de la dirigencia y costaba $ 2000). Las fiestas grandes del turf de Mendoza, históricamente, han tenido entrada gratuita y eso siempre ayudaba a las concurrencias extraordinarias. Los eventos grandes del turf nacional de Palermo y San Isidro (el Carlos Pellegrini, el Nacional y otros) no registran cobro por ingreso. Tal vez la dirigencia local debería copiar los resultados de estos casos de éxito y volver al ingreso gratuito en jornadas como el Vendimia y el Santo Patrono Santiago. Un nuevo error de una dirigencia local que últimamente acierta poco…

La programación ofreció victorias de alto valor, pero la carrera más esperada era el Clásico “Santo Patrono Santiago” (que se disputó en último turno). En la previa el favoritismo estaba en manos y patas de Kennedy Back, pero Code Breaker estaba señalado como su principal enemigo.

El Clásico Santo Patrono Santiago se disputó en el Hipódromo de Mendoza (Foto: Daniel Caballero)

El desarrollo de la gran competencia tuvo a Magnet Curl (que corrió como un león) firme en la vanguardia desde el vamos, seguido por Kennedy Back e Invierno Ruso. Así recorrieron los primeros 1000 metros de la prueba, con Escape Hatch cerca de los mencionados y Code Breaker alternando entre los últimos del lote (no tuvo una buena largada).

En la señal demarcatoria de los 1000 metros Kennedy Back comenzó a lugar con Magnet Curl y a mostrar que estaba listo para definir la carrera. Todo esto mientras Code Breaker “remontaba” posiciones y se ubicaba en el séptimo lugar. Antes de ingresar el derecho Kennedy Back ya había dominado a Magnet Curl y Code Breaker ya estaba tercero.

Apenas pisaron la recta final Kennedy Back “disparó” hacia lo que parecía su segunda victoria consecutiva en el Santo Patrono Santiago, pero justo en ese momento apareció abierto Code Breaker para ir en su búsqueda y presentarle lucha. Al final lo “quebró” faltando 100 metros para el disco y se encomendó hacia la victoria más resonante de su campaña.

En el disco hubo cuatro cuerpos de Code Breaker, conducido por Cristian López, sobre Kennedy Back. Mientras que tercero, en gran carrera, arribó Grillo Mayor. Todo esto en un tiempo de 2’ 15” 3/5 para 2200 metros.

El ganador está al cuidado del enorme entrenador Ramón Abrales y defiende los colores de la exitosa y querida caballeriza Don Cristóbal. Code Breaker se quedó con una nueva edición del Clásico (Foto: Daniel Caballero).

Excelente victoria de Code Breaker en una carrera que se mostraba como muy pareja en la previa y que consagró al nuevo “patrón” del turf de la provincia.

Apenas finalizada la carrera, el jockey del ganador (Cristian López) nos decía: “Faltando 600 metros me empezó a gustar mucho el caballo. Había largado mal, pero venía con muy buena acción”. Y luego se refería a la victoria en el clásico: “Estoy muy contento, ganar estas carreras es algo muy importante. Code Breaker es muy buen caballo. La verdad es que tengo una gran felicidad”.

Merecido premio para uno de los jinetes más querido y más trabajador del medio.

Bellaco le dio el doblete clásico al Don Cristobal

En el clásico de 1600 metros el ganador fue el bueno y regular de Bellaco Song (representante de la caballeriza Don Cristóbal al igual que Code Breaker). Nuestro candidato exclusivo venció por cuatro largos a Cursi Man y fue guiado al triunfo por el buen aprendiz cordobés Rolando Frías.

Pine Gap en el corto

El clásico corto tuvo como gran ganador al sanjuanino Pine Gap (hubo varios triunfos durante la jornada de representantes de la vecina provincia). El entrenador por el bueno de Juan Manuel Luna doblegó por dos cueros a Optimist Boy.

Bubblegum entre los potrillos

La zaina Bubblegum se impuso en el Clásico “Independencia” (reservado para animales de tres años). Gran victoria de la representante de la caballeriza La Gran Fortuna que está al cuidado de Jorge Stirpa y fue conducida por Facundo Campos.

Fai tu en la cuadrera

La única cuadrera del día quedó en poder del también sanjuanino Fai Tu. El pupilo de Luna venció a La Vida Entera gracias a una gran faena de Angelito Miranda.

El crack del día

En esta oportunidad la chapa de figura queda en poder de Ramón Abrales. El destacado entrenador ganó el clásico central con su pupilo Code Breaker y la prueba de 1600 metros con Bellaco Song. Un gran premio a la trayectoria para un profesional que a lo largo de toda su carrera ha demostrado su gran sabiduría para entrenar caballos de carreras e imponerse en competencias importantes.

Lo que viene

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputa el 11 de agosto.

Los resultados de la jornada

1ra carrera

Premio: “CONSTANZO (2022)” - (Cat. Interior) – 1000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ISLAND DREAM 56 A. Castro

2° BEST LAKE 57 N. Aguirre 3 cpos

3° BASKARA BABEL 55 S. Quinteros 2 cpos

4° ZAIRA TOP 57 D. Ledesma 5 cpos

5° BODE HEART 58 L. Fecha ¾ cpo

6° SELECTED TO WIN 57 D. Gómez ½ cpo

7° TAMI VILLANA 55 J. Gómez 7 cpos

U° CONDUCTA EJEMPLAR 57 F. Campos 10 cpos

No corrieron: (7) EMMA BLANCA. Dividendo del Ganador: $ 807. Dividendo de la Combinada: $ 2.138,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 3.064,30. Dividendo de la Trifecta: $ no tuvo aciertos. Tiempo: 1’ 1” 4/5. Por: Lizard Island y Positive Dream, de 5 años. Cuidador: A. Coria. Stud: Max Power. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

2da carrera

Premio: “MUN. CIUDAD DE MENDOZA” - (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SHAKED 56 J. Gómez

2° CURL STAR 56 C. López 4 cpos

3° DOÑA DARK 56 F. Campos 1 cpo

4° LA PULPERA 56 D. Gómez 8 cpos

U° EMPARDA PRIMERA 56 S. Quinteros 7 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 787,25. Dividendo de la Combinada: $ 2.527,40. Dividendo de la Imperfecta: $ 2.070,10. Tiempo: 1’ 13”. Por: John F Kennedy y Shake It Out, de 3 años. Cuidador: D. MIgnani. Stud: Principesco. Enemiga de El Relator / Noticias de Turf.

3 ra carrera

Premio: “TALABARTERÍA PURA SANGRE” – (Cat. Interior) – 1000 metros

1° GRYNVILLE 57 R. Argüello

2° EL PAPUCHO 57 N. Aguirre 7 cpos

3° YIYO HIT 57 C. López 1 cpo

4° BELI BELI 57 J. Gómez 1 cpo

5° GROSSO 59 M. Monte ½ cpo

6° DON LISTO 55 D. Ledesma 6 cpos

U° REDMAN 55 S. Quinteros 1 ½ cpos

No corrieron: (2) DON GIPSY. Dividendo del Ganador: $ 652,65. Dividendo de la Combinada: $ 3.522,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 4.452,50. Dividendo de la Trifecta: $ 20.312,50. Tiempo: 1’ 4/5. Por: Nashville Texan y Grysis, de 4 años. Cuidador: R. C. González. Stud: Don Alfredo 2 Hermanos (San Juan).

4 ta carrera

Premio: “CASINO DE MENDOZA” – (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ROMAN KID 56 F. Riquelme

2° AMIGO ELEGANTE 56 G. Tempesti ¾ cpo

3° ISMOS 56 D. Ledesma (*) pczo

4° COSTABAL 56 F. Campos 6 cpos

5° TENGO EL ARTE 56 W. Escudero 4 cpos

U° DAME CIEN 56 D. Gómez ½ cpo

(*) Reclamó contra Amigo Elegante y no prosperó.

No corrieron: (4) CHEQUE SIN FONDO. Dividendo del Ganador: $ 875,85. Dividendo de la Combinada: $ 12870. Dividendo de la Imperfecta: $ 4980. Tiempo: 1” 12” 4/5. Por: Quiz Kid y La Ultranza, de 3 años. Cuidador: S. Perona. Stud: El Rezongón (San Juan).

5 ta carrera

Premio: “MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN” – (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° NIÑA VENUS 57 G. Tempesti

2° EMMA NOVELA 59 C. López 3 cpos

3° DE LOVELY 57 D. Gómez 3 cpos

4° MUY EMOCIONADA (*) 57 R. Argüello 1 cpo

5° CERVECERA KAL 57 D. Ledesma 1 cpo

6° ISLA MARÍA MADRE 59 F. Campos 5 cpos

U° ENEMORADA CHUCK (**) 57 S. Quinteros 2 cpos

(*) Reclamó contra la ganadora y no prosperó.

(*) Partió con desventajas.

No corrieron: (8) PEAKY. Dividendo del Ganador: $ 1196. Dividendo de la Combinada: $ 10.779,20. Dividendo de la Imperfecta: $ 3.331,25. Dividendo de la Trifecta: $ 35.425. Tiempo: 1” 5” 3/5. Por: Manipulator y Potra Venus, de 5 años. Cuidador: F. González. Stud: Don Pepe.

6ta carrera

Premio: “MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ” – (Cat. Interior) – 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ETHICAL CLERIC 57 F. Campos

2° EVER SEEN 55 N. Aguirre 1 cpo

3° PORTO CRUZ 57 L. Flecha 4 cpos

4° CAUTIVO BEACH 57 W. Escudero pczo

5° CONVOY JARANA 57 D. Gómez 1 cpo

6° EL TEÓLOGO 57 D. Ledesma cbza

7° RAYO VALLECANO 55 G. Tempesti 5 cpos

U° OLYMPIC GAMES 57 C. López 6 cpos

No corrieron: (2) CLUB MONOGHAN. Dividendo del Ganador: $ 474,35. Dividendo de la Combinada: $ 6.987,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 10.739,75. Dividendo de la Trifecta: $ 39.975. Tiempo: 1’ 25” 2/5. Por: Il Campione y Scary Mary, de 5 años. Cuidador: S. Fernández. Stud: El Gringo. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

7 ma carrera

Clásico: “LA PAZ MUNICIPIO” – (Extraoficial) – 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° FAI TU 59 A. Miranda

2° LA VIDA ENTERA 59 L. Escudero ½ cpo

3° SÚPER TRADIZION 58 G. Tempesti 3 cpos

U° EMPERADOR LAKE 59 M. Junco ½ cbza

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 884,70. Dividendo de la Combinada: $ 2.463,70. Tiempo: 21” 2/5. Cuidador: J. M. Luna. Stud: El Pardo (San Juan). Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

8 va carrera

Clásico: “INDEPENDENCIA – COPA: SANTA ROSA MUNICIPIO” – (Cat. Interior) – 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° BUBBLEGUM 56 F. Campos

2° GRITALO GRINGO 56 L. Flecha 3 ½ cpos

3° MARIA’S RIMOUT 53 D. Ledesma 6 ½ cpos

4° AMETHYST 56 W. Escudero 8 cpos

U° CURIOSO GO ON 56 C. López 7 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 989,05. Dividendo de la Combinada: $ 1.806,45. Dividendo de la Imperfecta: $ 752,90. Tiempo: 1’ 24” 3/5. Por: Forge y Tatibitati, de 3 años. Cuidador: J. Stirpa. Stud: La Gran Fortuna. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

9 na carrera

Clásico: “MUNICIPALIDAD DE JUNÍN” – (Categoría Interior) – 1100 metros

1° PINE GAP 60 M. Monte

2° OPTIMIST BOY 60 N. Aguirre 2 cpos

3° PETALS 57 L. Flecha 2 cpos

4° LIMONCCELLO 60 C. López ¾ cpo

5° EMPER WAY 57 W. Escudero 3 cpos

6° TREVOR TRIGGER 60 G. Tempesti 2 cpos

7° FURY’S GAME 60 D. Ledesma ½ cpo

8° NOTA AL PIE 57 J. Gómez 3 cpos

U° AMIGO CORDIAL 60 E. Ruarte 2 cpos

No corrieron: (3) ENJOY ROME; (4) ANSINNA. Dividendo del Ganador: $ 1.515,40. Dividendo de la Combinada: $ 14.917,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 3.127,10. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Tiempo: 1’ 5” 2/5. Por: Manipulator y Stormy Beam, de 5 años. Cuidador: J. M. Luna. Stud: Aromas de Campo (San Juan).

10 ma carrera

Clásico: “GOBIERNO DE MENDOZA” – (Categoría Interior) – 1600 metros

1° BELLACO SONG 60.5 R. Frías

2° CURSI MAN 60 G. Tempesti 4 cpos

3° OVERLORD 60.5 M. Montes pczo

4° MI VIDA ENTERA 57 F. Campos 1 cpo

5° RÍO FRANCO 60.5 C. López 3 cpos

6° GENERAL SPRING 60.5 L. Flecha 4 cpos

7° ANDA CONMIGO 60.5 F. Riquelme 1 cpo

8° PABLINHO 60.5 D. Gómez 1 ½ cpos

9° MARLOW 60.5 J. Gómez 2 cpos

U° BIG BOSS 60.5 D. Ledesma s/aprec.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 343,70. Dividendo de la Combinada: $ 609,40. Dividendo de la Imperfecta: $ xx. Dividendo de la Trifecta: $ xx. Tiempo: 1’ 36” 3/5. Por: Alcindor y Sorpresiva Key, de 6 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Don Cristóbal. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

11 ma carrera

Clásico: “SANTO PATRONO SANTIAGO” – (Categoría Interior) – 2200 metros

1° CODE BREAKER 61 C. López

2° KENNEDY BACK 61 D. Gómez 4 cpos

3° GRILLO MAYOR 60 D. Ledesma 6 cpos

4° MAGNET CURL 61 J. Gómez 4 cpos

5° PICCOLO VELOCE 61 J. E. Alves S. 1 cpo

6° ESCAPE HATCH 61 E. Ruarte 5 cpos

7° FURIOSO DECANO 60 R. Frías 2 cpos

8° TEA CIMA 60 W. Escudero 2 1/2 cpos

9° ASIATIC KING 61 L. Flecha 3 cpos

10° VIVIR JURANDO 61 F. Riquelme 3 ½ cpos

11° SAVED AGAIN 61 M. Montes 4 cpos

12° SOLO POR PLATA 61 A. Castro 11 cpos

U° INVIERNO RUSO 61 G. Tempesti s/aprec

No corrieron: (7b) THE CYCLONE (11) FARREL. Dividendo del Ganador: $ 968,10. Dividendo de la Combinada: $ 1.863,60. Dividendo de la Imperfecta: $ 738,25. Dividendo de la Trifecta: $ 27.010. Tiempo: 2’ 15” 3/5. Por: True Cause y Covet, de 5 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Don Cristóbal. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

La carrera