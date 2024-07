El uno x uno de los anotados del Santo Patrono Santiago

Mañana se disputa una nueva edición del tradicional "Santo Patrono Santiago" en el Hipódromo de Mendoza. En la previa de la gran carrera les ofrecemos el uno x uno de cada uno de los anotados al clásico. A esta altura está más que claro que la candidatura de la carrera está en poder Kennedy Back, seguido por Code Breaker e Invierno Ruso.

A continuación una pequeña reseña del lote mañana irá por los $ 2.700.000 de premio que ofrece la tradicional carrera del oeste argentino:

1- Escape Hatch - 61 kilos – Jockey: Eduardo Ruarte (Il Campione y Glad Fantasy, de 5 años): Un ganador de una en los máximos que supo correr carreras relevantes como el Gran Premio Polla de Potrillos (Grupo I) en Palermo. Derrocha calidad y llegó a Mendoza hace unos meses para ser protagonista en carreras de este tipo. Carta peligrosa.

2- Solo Por Plata – 61 kilos – Jockey: Alexis Castro (Horse Greeley e Insurance Money, de 5 años): Un ganador de tres carreras en los máximos que ya tuvo participaciones en el interior. En enero pasado fue quinto en el Clásico “Laffue” de La Punta y viene decidido a hacer un buen papel. Lo tiene gente que sabe. Atentos.

3- Piccolo Veloce – 61 kilos – Jockey: a confirmar (True Cause y Starkissed, de 6 años): Hasta hace muy poco tiempo estaba considerado entre los mejores fondistas de la provincia. Luego vinieron algunas lesiones y un cambio de entrenador. Esta vez llega con el visto muy bueno de su cuidador Sergio Fernández y promete volver a ser el de antes. En una de esas…

4- Grillo Mayor – 60 kilos – Jockey: Damián Ledesma (Storm Mayor y Grilla Light, de 4 años): Uno de los caballos más parejos del lote. Es fondista nato y siempre obtiene buenas performances. Está metido en una baila bravo, pero puede ser un gran pescador de aguas revueltas. Lance de los buenos…

5- Kennedy Back – 61 kilos – Jockey: Daniel Gómez (John Kennedy y Strike Back, de 6 años): El candidato lógico y natural de la carrera. Es muy buen caballo y el año pasado se quedó con el Vendimia y el Santo Patrono Santiago. Según sus allegados no llega diez puntos a la carrera, pero igual hará valer su condición de “patrón” del turf mendocino. Bravísimo.

6- Invierno Ruso – 61 kilos – Jockey: Gerardo Tempesti (Cityscape e Involtina, de 7 años): Hace menos de dos meses se impuso en gran forma en el Clásico “25 de Mayo” disputado en la provincia dejando notable impresión. Llega muy bien puesto y está señalado como otro de los caballos de la carrera. Peligro de gol…

6ª- Tea Cima – 60 kilos –Jockey: Walter Escudero (Cima de Triomphe y Temple Of Winner, de 4 años): En yunta con el anterior, a quien viene de escoltar en el Clásico “25 de Mayo”. Sin dudas será un gran compañero para Invierno Ruso.

7- Code Braker – 61 kilos – Jockey: Cristian López (True Cause y Cover, de 5 años): Caballo de mal genio y grandes condiciones. Viene de ganar en buena forma en esta pista y será presentado con los diez puntos de su sabio entrenador Ramón Abrales. Si no tiene problemas en la suelta es muy capaz de salir triunfante en la foto principal. Están avisados…

7ª- Furioso Decano – 60 kilos – Jockey: Lautaro Balmaceda (Furious Key y Decca, de 4 años): Otro que llega con pretensiones (y va enyunta con el anterior). En su última salida en Mendoza escoltó al bueno de Cursi Man y llega dispuesto a meterse en la conversación. Va muy bien montado y también es entrenado por Ramón Abrales.

7b- The Cyclone – no será de la partida

8-Viví Jurando – 61 kilos – Jockey: Fabio Riquelme (Jurabas Tú y Viviré, de 7 años): Ganador de seis carreras en los máximos, con algunas buenas participaciones en los clásicos, que llega procedente de San Juan. Tiene gran experiencia en carreras de fondo, aunque no tenemos información sobre su estado actual. Ideal para mirarlo de cerca en la redonda.

9- Saved Again – 61 kilos – Jockey: Joaquín Luna (Seek Again y Salvaguardia, de 5 años): En diciembre del año pasado obtuvo la única victoria de su campaña en na prueba de 2000 metros disputada en San Isidro. Llega desde San Juan y de la mano del experimentado Juan Luna. Con seguridad no hará su viaje en vano…

10- Asiatic King – 61 kilos – Jockey. Leonardo Flecha (Asiatic Boy y Princesses Voice, de 5 años): También proveniente de San Juan y ganador de una en los máximos. En marzo pasado fue de l partida en el Clásico “Vicente Dupuy” de La Punta donde arribó en undécimo lugar a más de 30 cuerpos del ganador Special Dubai. Lo tiene gente que sabe (su cuida es Oscar Rébora) y llega dispuesto a mejorar en grande…

11- Farrel – 60 kilos – Jockey: a confirmar (Fortify y Fungosa, de 4 años): El 25 de mayo pasado arribó tercero en el Clásico “25 de Mayo” disputado en Mendoza, quedando a 18 cuerpos del ganador Invierno Ruso. Otro que deberá mejorar si quiere estar en la conversación.

12- Magnet Curl – 61 kilos – Jockey: a confirmar (Curninello y Magnetic Eyes, de 7 años): Uno de los más veteranos de la carrera. Había sido segundo en una prueba condicional disputada en abril en Mendoza y luego cerró la marcha cerró la marcha en mayo ante Cursi Man (sobre pista pesada). Sus últimas performances no son alentadoras, pero su equipo de trabajo le tiene fe.