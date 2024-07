El particular motivo con el que Costas justificó la derrota de Racing: "No quiero hablar mal del rival, tiene..."

Racing tenía la cima de la tabla de la Liga Profesional al alcance de un triunfo. Debía conseguirlo en un duro recinto como el de Sarmiento de Junín y no solo no lo logró, sino que tampoco sumó. Fue derrota por 1 a 0 ante el conjunto de Israel Damonte, que pegó primero y supo resistirlo.

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, brindó una conferencia de prensa sobre el final del encuentro y reconoció errores, principalmente durante la primera mitad. "No merecimos perder pero los partidos por merecimiento no se ganan. Nos equivocamos en el gol, más allá de que hubo un empujón, lo teníamos que marcar".

En ese sentido, reconoció: "Estábamos bien hasta el gol de ellos, habíamos llegado, tuvimos dos claras, después se nos complicó. En el segundo empezamos bien, con llegadas y no las pudimos aprovechar. En estos partidos se te hace muy difícil si no las aprovechas. Van pasando los minutos, el nerviosismo y la ansiedad te sacan. Nos costó y ahora hay que dar vuelta la página rápido. Tenemos en tres días un partido importante".

Costas y Damonte. (Foto: FotoBaires)

En otro tramo del análisis del partido por parte de Costas, explicó: "Perdimos dentro del área dos pelotas y sabíamos que ellos ponían un tipo adelante y otro atrás. Lo dejamos cabecear muy solo y ahí la perdimos. Nos equivocamos en no marcarlo como habíamos trabajado. Después, hubo pelotas que ellos ganaban porque siempre jugaban largo. A veces ganamos y a veces perdimos pero en el segundo tiempo más que en el primero. Y nos costó ganar la segunda pelota".

Por último, el entrenador de Racing fue consultado sobre cuál fue el motivo por el cual se le hizo el partido cuesta arriba, hubo una referencia para con el planteo de Damonte: "Son los espacios. No quiero hablar mal del rival, tiene su modo de jugar y yo los respeto muchísimo. Cada uno tiene su modo y hay que saber enfrentarlos. A nosotros nos cuesta jugar contra estos equipos, porque con el tema de los espacios es difícil. Al no tenerlos y no saber moverte, tenés que empezar a tener más movimiento".

Al respecto, cerró: "Nosotros nos empezamos a poner muy en línea como ellos. Ellos pusieron una línea de seis y nosotros nos pusimos igual que ellos. Es cuando más movimiento hay que tener. Así y todo le generamos situaciones, en el segundo tiempo hubo 15 o 20 minutos que tuvimos para empatarlo, pero no pudimos. El rival va tomando confianza y nosotros la vamos perdiendo. Se vuelve complicado".