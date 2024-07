Otamendi reveló qué sintió al ser suplente durante casi toda la Copa América: "Mentiría si dijera que no me jodió tener..."

Este miércoles comenzarán los Juegos Olímpicos de París 2024. Si bien la inauguración oficial será el viernes, la actividad deportiva comenzará dos días antes. Tal es el caso del fútbol, disciplina en la que en menos de 24 horas tendrá su debut la Selección argentina ante Marruecos.

Nicolás Otamendi es el jugador más experimentado y capitán de la Sub-23 reforzada: entró como uno de los tres jugadores permitidos mayores a 23 años, junto a Julián Álvarez y Gerónimo Rulli. En la previa del partido, el defensor central, que viene de ganar la Copa América 2024 en Estados Unidos, le concedió una entrevista a Ariel Senosiain para TyC Sports, en la que contó sus sensaciones para este nuevo compromiso: “Vine sin vacaciones prácticamente. Estoy muy ilusionado porque es una competición que nunca jugué ya que ni hice juveniles en la Selección, fui directo a la Mayor. Esto es algo soñado", aseguró.

El Kaiser, quien actualmente defiende la camiseta del Benfica de Portugal, fue de los pocos futbolistas que juegan en Europa al que su equipo le permitió viajar: "En el club lo entendieron y me dieron el permiso para poder estar, entendiendo mi edad y mis ganas. Saben que la Selección siempre es prioridad. Sacrifiqué mis vacaciones para poder estar en los Juegos Olímpicos. Me ilusiona mucho poder competir, llegar a la final y, por qué no, soñar con llevar la medalla dorada”, explicó.

Pero Otamendi no habló únicamente de lo que se viene en París, también se refirió a la obtención del más reciente título de la Scaloneta: "La clave está en que nos entre en la cabeza que cada torneo tenés que empezar de cero. Se dio un final soñado, salir campeones de América no es para cualquiera. Este equipo lo manejó de la mejor forma". Y remarcó: "Salir campeones y seguir compitiendo: esa es la mentalidad del grupo. El grupo es lo más importante y hay que estar preparado para cualquier situación. Se dio lo que todos soñamos que es llevar la copa a Argentina".

Él es uno de los referentes de la Selección argentina e integra junto a Lionel Messi y Ángel Di María el selecto grupo conocido como "La vieja guardia". Sin embargo, en esta oportunidad en Estados Unidos le tocó perder la titularidad ante Lisando Martínez. En ese sentido, reveló lo que sintió frente a esta situación: “Está claro que uno quiere estar. Te mentiría si te dijera que no me jodió tener que salir. Yo nací para competir y hay que aceptar las decisiones del entrenador. Hay que seguir compitiendo, intentar hacerlo bien cuando me toque", señaló.

De todos modos, si algo caracterizó siempre a este equipo es la fuerte unión fraternal del grupo y la capacidad de Lionel Scaloni de darle la oportunidad a todos sus dirigidos. Y de esta forma también lo entendió Nicolás Otamendi: "Me tocó definir las eliminatorias de penales, a Lea (Paredes) también le tocó entrar, Lautaro (Martínez) definió la final. Son momentos que hay que estar preparados de la cabeza más que nada. Después en el juego cada uno tiene sus condiciones y trata de implementarlo al máximo”, concluyó al respecto.