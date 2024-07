Dybala confesó el momento en que pensó que Argentina perdía la final ante Francia: "Empecé a casi lagrimear"

Paulo Dybala es probablemente el nombre de mayor jerarquía entre los que no estuvieron en la Selección argentina para la Copa América y, por ende, no fueron parte de la obtención del cuarto título consecutivo del ciclo de Lionel Scaloni. El futbolista no estuvo en cancha, como sí durante el Mundial, pero igualmente siguió de cerca a sus compañeros y hasta celebró enviándoles un mensaje por las redes.

Este sábado, el futbolista de 30 años celebrará su casamiento con Oriana Sabatini, quien recientemente ofició de entrevistadora e la última declaración de Dybala, en la que habló de todo un poco. Entre esos temas, reveló cómo vivió aquella final ante Francia en Qatar y hasta confesó que hubo momentos en los que se vio como perdedor.

Mirá el video

"Hay un momento en particular que obviamente no se vio porque fue muy rápido, que cuando nosotros pasamos a ganar 3 a 2 quedaba muy poco para que termine el tiempo extra. Cuando pasa lo del penal que empata Francia el 3 a 3, a mí se me vino el mundo abajo al punto de empezar a casi lagrimear, porque en el deporte, en el fútbol, en estas situaciones vas a los penales y perdés. O sea, vas ganando, te empatan, vas ganando, te empatan", comenzó su relato el volante.

En el canal de YouTube "A dónde vamos cuando soñamos", agregó: "Es como decir ’todo esto pasó porque tenemos que perder‘. Si no el partido terminaba 3 a 2. No había penal. Francia no lo empataba de nuevo. Entonces, en ese momento yo entro como a lagrimear y en ese lapso de minutos que faltan, entre que termine el partido y el gol de Francia, yo entro", confesó Dybala sobre cómo lo vivía en el banco de suplentes. Luego ingresó sobre el final por Tagliafico, para ejecutar un penal.

Al respecto, el campeón del mundo con la Selección argentina reveló cómo cambió su mentalidad al momento de ingresar: "No había tiempo ni para lagrimear, ni para pensar, ni para nada. Son minutos en los que pueden pasar miles de cosas, en los que no te esperás un llamado, queda un solo cambio. Hay muchos jugadores. El técnico tiene que tomar decisiones y me tocó entrar. Entonces ahí las emociones quedan un poco de lado y es full concentración, enfocado en lo que tenés, que lo mío era prácticamente estar muy concentrado para los penales".