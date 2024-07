Scaloni reveló la angustia que vivió en la final de la Copa América: “Mi familia sufrió por…”

Pasada la vorágine de la obtención de la Copa América 2024, con todo lo que implicó, llegó la hora de descansar y tomar un respiro para los protagonistas de la Selección argentina. Si bien algunos ya se preparan para retomar la actividad y regresan a sus clubes, otros se toman unas merecidas vacaciones. Uno de ellos es Lionel Scaloni, quien tras volver de Estados Unidos pasó por Pujato, su ciudad natal, para pasar unos días.

Allí, el entrenador de la Albiceleste fue abordado por la señal de Telenoche y aprovechó la oportunidad para hablar de todo lo que sucedió durante el último mes en el máximo certamen continental. Se refirió tanto a lo deportivo como a lo humano. "Fue algo histórico y lindo. También fue complicada y el final fue un desahogo", aseguró acerca del logro obtenido.

Mirá el video

"Fue un partido difícil que tendríamos que haberlo cerrado antes", aseveró acerca de lo que fue una muy disputada final ante Colombia. Un encuentro marcado por la lesión de Lionel Messi, figura y capitán del equipo, a la que el DT también hizo alusión: "No alcancé a ver que lloraba en el momento. Pero eso lo dignifica. Sabemos al final que él es humano y es al que más le pesa dejar a sus compañeros. Muy a su pesar sabemos que él siempre quiere estar", aseguró.

En ese sentido, también se explayó sobre lo vital que es tener un equipo fuerte que pueda adaptarse a cualquier vicisitud: "Lo más importante es el grupo y en todo momento ellos saben que, aunque falte nuestro jugador emblema, los demás nos van a sacar de cualquier situación".

Aunque no fue una final únicamente complicada por lo sucedido dentro de la cancha. La mala organización de Conmebol y el operativo de seguridad convirtieron la previa en un auténtico infierno para miles de hinchas que no podían acceder al estadio, lo que también retrasó el inicio del partido. Lo acontecido no le fue ajeno ni a los jugadores ni al entrenador, quien reveló angustiado: "Mi familia sufrió en la final por los incidentes".

Por otro lado, volviendo a lo deportivo, otro de los hitos que marcó esta Copa América fue el retiro de la Selección de uno de los emblemas de las últimas décadas, como es Ángel Di María. "No estaba seguro de sacarlo, porque estaba jugando muy bien. Merecía que la gente lo reconozca. Era correcto también que entre Nico Otamendi porque lo merecía", señaló al respecto Scaloni.

Por último, se refirió al pasaje de brazalete de capitán entre Messi, el Fideo y Ota, los tres referentes de la famosa "vieja guardia" de Argentina: "Pasarle la cinta a él fue otra imagen de esta Selección, fue un final de película", remató el cabecilla de la Scaloneta y artífice de la generación más exitosa en la historia de Argentina.