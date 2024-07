Daniel Oldrá: "Queremos seguir compitiendo como lo venimos haciendo hace un año"

Godoy Cruz se encuentra otra vez en dificultades, con la necesidad de ajustarse ante el inicio de un nuevo semestre. Con más salidas que llegadas en el último mercado de pases, el desafío de armar una plantilla competitiva se vuelve un gran peso para el entrenador Daniel "El Gato" Oldrá, que habló en MDZ Radio 105.5 FM sobre las complejidades a las que se enfrenta el plantel.

El Gato mencionó que, aunque se ha incorporado a Gonzalo Abrego, aún existe preocupación por la falta de jugadores en posiciones clave, especialmente tras la salida de tres futbolistas zurdos (Thomas Galdames, Hernán López Muñoz y Tomás Conechny). "Necesitamos uno o dos zurdos para no perder la conducta que venimos teniendo como plantel.", afirmó el entrenador. "Estoy tranquilo y preocupado. Por lo que hemos estado hablando, si no aparece alguna oferta de venta, Gonzalo se va a quedar con nosotros. Así que va a ser un gran aporte. Esa es la realidad".

En cuanto al mercado de pases, Oldrá reveló que Godoy Cruz está buscando activamente refuerzos, especialmente extranjeros y jugadores zurdos, aunque el proceso se ha vuelto complicado. "También puede venir un centro delantero pero es difícil encontrarlo". El mercado libre de pases cierra el 30 de agosto. Estos son periodos complicados para el equipo por las constantes salidas de jugadores clave. "Los 11 del equipo tuvieron una oferta para irse. Y van a seguir teniendo".

Respecto a los jugadores lesionados, el Gato confirmó que Agustín Valverde sigue en proceso de recuperación tras una operación y que se espera que vuelva a entrenar en aproximadamente 20 días. También se refirió a la situación de Toto Pozzo, quien continúa su rehabilitación tras una larga ausencia.

Oldrá también se refirió a la situación de Salomón Rodríguez, un delantero con buen inicio en el club pero que tuvo dificultades para reencontrar el gol. "Yo sé que es un gran futbolista y que se tiene que despertar", explicó el entrenador, quien también está atento a la situación de otros jugadores como Daniel Barrera y Marcos Montiel. "A los delanteros no los mato, pero tienen que hacer goles porque sino los saco".

Para finalizar el deté habló sobre su filosofía como entrenador: "Yo trato de priorizar la esencia del futbolista. Por eso a veces charlo con ellos. No me gusta poner a futbolistas que no se sienten cómodos en el lugar que uno los quiere o ve que cree que pueden llegar a jugar. Entonces siempre por eso charlo y escucho las manifestaciones de ellos. Mientras aporten al equipo tratamos que su esencia no la pierdan".

Escuchá la entrevista completa