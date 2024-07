"Querido papi": la conmovedora carta de la hija de Di María tras su retiro de la Selección

Pasaron ya casi dos días de la obtención de la Copa América 2024 y aún siguen sucediendo hechos que emocionan. La despedida de Ángel Di María de la Selección con un nuevo título es sin duda el acontecimiento más emotivo del año en lo que respecta al fútbol argentino. Un jugador que luchó y luchó por ganarse la idolatría del país y se va por la puerta grande como pocos.

A pocas horas de la consagración, se difundió un video del Fideo fundiéndose en un caluroso abrazo con sus dos hijas en el campo de juego, a las que les hizo una conmovedora promesa: "¡Voy a estar más en casita ahora!". Como si no fuera suficiente con la ternura que generaron esas imágenes en todo el público, Mía, la primogénita de 11 años, publicó este martes en su cuenta de Instagram una carta que le escribió a su padre el mismo día del partido, y que encabezó con un "querido papi".

La carta que Mía Di María le escribió a su padre. (Foto: @mia_belen_dm)

"Sé que muchos nunca quisieron que llegue este día, pero hoy llegó", comenzó su dedicatoria la hija de Angelito, y a continuación, se refirió a uno de los mayores padecimientos que tuvo que atravesar: "Una carrera que duró más de 16 años ha llegado a su fin. Estoy segura que hasta los que más te criticaron nunca quisieron que te vayas de la Selección. Fueron muchas la críticas, pero siempre seguiste dándote la cabeza contra la pared y, después de tanto esfuerzo, se rompió. Pasaste por 6 clubes y fueron muchos los años que sufriste por distintas razones, pero el fútbol siempre da recompensa".

Tras repasar esos sentimientos tan dolorosos, llegó el momento de recordar las etapas más felices: "¡Obtuviste tu mayor meta: la Copa del Mundo y muchos títulos más! ¡¡¡34 títulos!!! Sin duda hiciste un paso enorme en la Selección, como también en otros clubes y países. Wembley, Maracaná, Qatar: tres lugares que quedarán marcados por siempre, pero con tu magia, obvio".

"Entre lágrimas y dolor, te despedimos con un amor y un cariño enorme. ¿Qué mas puedo decir de un hombre que dio su vida por una camiseta?", continuó detallando Mía. "Sé que para muchos no fuiste el héroe o mucho menos un dios en la Selección, pero en mi corazón siempre vas a ser el mejor padre y futbolista del mundo. Me alegro muchísimo que hayas podido disfrutar tu carrera como la merecés y siempre quisiste".

Luego, destacó algunas anécdotas del pasado como premisa de lo que vendrá a partir de ahora: "Me acuerdo de esas noches que venías de entrenar y con ansias me contabas todo lo que te había pasado. Estoy segura que tu carrera va a marcar algo muy importante en algún futuro. Muchos te van a recordar por tu trabajo, pero yo te voy a recordar como ese nene que jugaba en la calle a la pelota con una roca, al cual años después ganaba la Copa del Mundo con sus compañeros, siendo uno de los mejores jugadores de la historia argentina".

Para finalizar, Mía le dedicó unas palabras a Ángel Di María desde lo más profundo de su corazón: "Te voy a apoyar siempre en tus decisiones, ¡eso no lo dudes! Gracias por ser el mejor padre y compañero del mundo para mí. Te prometo que te voy a acompañar a todos lados para siempre alentar por estos colores (los de la bandera argentina). Te escribiría mucho más, pero no me alcanzarían las palabras para escribir lo orgullosa que estoy de vos. Te amo, Mía".