La diezmada lista de concentrados de Boca para ir a la altura, con una buena noticia

Boca Juniors vuelve al ruedo tras un mes de parate por la Copa América. Este miércoles desde las 21.30, visitará a Independiente del Valle en el Estadio Banco Guayaquil por los playoffs de la Copa Sudamericana. Lo que normalmente sería motivo únicamente de alegría para el hincha del Xeneize, en las últimas horas se está transformando en una pesadilla, sobre todo tras la escandalosa inhabilitación de Conmebol para los refuerzos que llegaron en el último mercado de pases.

Como si Diego Martínez no tuviera ya bastantes dolores de cabeza con todas las bajas por sanciones, lesiones y convocatorias a los Juegos Olímpicos, ahora debió sumar las de las cuatro incorporaciones: Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez. Y si eso no era suficiente, en la jornada del martes se terminó de confirmar la ausencia de Edinson Cavani, también por razones físicas. Con un total de 15 jugadores que no podrán viajar a la altura de Quito, el club presentó una diezmada lista de concentrados.

La lista de concentrados de Boca para enfrentar a Independiente del Valle. (Foto: Prensa Boca Juniors)

En una convocatoria repleta de juveniles, Boca contará con los siguientes futbolistas: como arqueros, Sergio Romero y Javier García; en la defensa, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo, Mateo Mendía, Lautaro Blanco, Luis Advíncula, Dylan Gorosito, Marcelo Saracchi y Walter Molas; en el medio, Mauricio Benítez, Jabes Saralegui, Santiago Dalmasso, Milton Delgado, Vicente Taborda, Julián Ceballos, Juan Ramírez y Juan Cruz Payal; y arriba, Luca Langoni, Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Ignacio Rodríguez y Miguel Merentiel.

Entre tantos nombres, se destaca la presencia del Changuito Zeballos. El joven extremo de 22 años no juega desde octubre del 2023, marginado de las canchas por una serie de lesiones delicadas. Ya había sido noticia cuando durante la pretemporada se había sumado a los entrenamientos a la par de sus compañeros. Por más que no sea seguro que vaya a sumar minutos, es una buena noticia pensando en su pronto regreso.

En cuanto a las bajas, a las de Medel, Belmonte, Aguirre y Giménez por estar mal anotados y a la de Cavani, se suman la siguientes: por los Juegos Olímpicos, Leandro Brey, Ezequiel 'Equi' Fernández, Cristian Medina y Kevin Zenón; por lesión, Cristian Lema, Nicolás Figal y Aaron Anselmino; y por su expulsión en el último partido, Guillermo 'Pol' Fernández. Además, se destacan las no convocatorias de Frank Fabra, Norberto Briasco y Darío Benedetto. En estas condiciones, Boca se jugará un lugar en octavos de la Sudamericana.