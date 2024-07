El especial posteo de Paulo Dybala tras el título de la Selección que le tocó ver desde afuera: “Qué…”

Gran parte del mérito de este exitosísimo ciclo de Lionel Scaloni en la Selección argentina, que ya suma cuatro títulos, es la generación de un grupo humano muy fuerte en donde cada pieza es importante más allá de las distintas responsabilidades que asumen. De allí que una de las cuestiones más difçiles en la administración de ese grupo por parte del DT llega en cada ocasión en la que se debe entregar una lista, por los recortes.

La lista de la Copa América en la que Argentina se terminó consagrando este lunes contó con una ausencia de peso como la de Paulo Dybala, quien paradójicamente no es campeón de América porque también había sido cortado en la lista de la edición del 2021. En esta instancia, Scaloni consideró que lo mejor era no convocarlo, a pesar del dolor que confesó sentir al tomar la decisión.

El festejo de Dybala con el título argentino.

Lejos del resentimiento, Dybala demostró hoy una vez más por qué el grupo está tan bien y es tan unido. Tras la consagración de la Selección argentina con la victoria ante Colombia por 1 a 0 en el tiempo extra, el delantero de la Roma utilizó las redes sociales para celebrar el título obtenido.

Con un posteo en sus historias de Instagram, subió la foto del momento en el que el equipo levanta la copa y escribió: "Qué hermoso volver a ver este grupo levantar un trofeo".

Scaloni, en conferencia de prensa tras el triunfo y sin que se lo consultaran, habló de Dybala y volvió a reconocer lo difícil que fue tomar la decisión de no llevarlo a la Copa América. "No me gusta hablar solo de Messi, porque a todos los que vinieron hoy y a chicos que no vinieron, como Dybala, que para mí es recontra especial y no traerlo me partió el corazón. Si hablo solo de Leo me estaría equivocando, los queremos a todos de la misma manera. Cuando tomamos la decisión de no traer a alguien es lo peor que nos puede pasar, porque somos muy cercanos a ellos y nos afecta todo un poco más. Para nuestras vidas significan mucho porque nos han cambiado la alegría. Dentro de 10 años nos vamos a juntar los campeones, vamos a comer un asado y nos vamos a acordar de estas cosas”, reconoció el DT.