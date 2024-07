“Va a pasar una tragedia, hubo gente que entró sin entradas y cerraron todas las puertas”

La final de la Copa América, que debía comenzar a las 21, fue retrasada y comenzará, en principio, a las 21.30. Esto como consecuencia de los incidentes que tuvieron lugar en los alrededores del Hard Rock Stadium. Es por esto que los jugadores de la Selección argentina retornaron al vestuario.

En la pantalla de TyC Sports, hubo varios hinchas que tuvieron la posibilidad de expresarse sobre lo sucedido: "Terrible. Estamos hace dos horas en la cola, con entradas. No hay cacheos, no hay controles. Acá está la puerta, llega hasta el que no tiene entrada y la mayoría de la gente seguramente no tiene. Nada más había un detector de metales. Toda la gente apretando, había nenes. Hacen 40 grados, es una locura".

Mirá el video

"Es una locura, después se quejan de Argentina. Con entradas y todo, era para dividir en dos tribunas. Nos estamos equivocando, no somos Europa, esto es Sudamérica y vivimos el fútbol de otra manera. Mirá, el nene está llorando", expresó otro de los fanáticos ante los micrófonos.

Por su parte, un hincha colombiano descargó toda su bronca por la organización de la final de la Copa América: "Esto es una mierda. Un ticket de tres mil dólares para esto. Es una mierda. No dejan entrar a la gente, va a pasar una tragedia. Hay niños, hay de todo ahí. Hubo gente que entró sin tickets. Cerraron todas las puertas".